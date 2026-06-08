Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă traficului maritim internațional, însă accesul navelor ar putea fi condiționat de noi reguli stabilite împreună cu Omanul, inclusiv prin introducerea unor taxe de tranzit pentru serviciile oferite în zonă, potrivit informațiilor furnizate de Reuters.

Declarația a fost făcută luni de ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali, într-un interviu acordat publicației ruse Izvestia.

Anunțul este important deoarece Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai strategice rute maritime din lume, iar traficul de petrol și gaze naturale prin acest coridor a fost afectat de conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite.

„Desigur, această strâmtoare va fi deschisă, dar în condiții noi care vor fi stabilite de autoritățile iraniene și omaneze”, a declarat Kazem Jalali.

Diplomatul a precizat că Iranul și Omanul furnizează servicii legate de siguranța și gestionarea traficului maritim, iar aceste servicii ar urma să fie taxate. Oficialul nu a oferit însă detalii privind valoarea tarifelor sau modul în care acestea vor fi aplicate.

Potrivit poziției exprimate anterior de autoritățile iraniene, taxele ar putea varia în funcție de tipul navei, natura încărcăturii și condițiile existente în momentul traversării.

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și de Oceanul Indian, fiind principalul culoar maritim pentru exporturile de energie ale statelor din regiune.

Înainte de izbucnirea actualului conflict, aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel global tranzita această rută. În ultimele săptămâni, transporturile au fost afectate semnificativ, iar fluxurile de petrol și gaze naturale lichefiate rămân sub nivelurile normale, potrivit Reuters.

Chiar dacă unele petroliere au reușit recent să părăsească Golful Persic, operatorii maritimi și piețele energetice urmăresc cu atenție orice modificare a regimului de tranzit prin Ormuz.

Administrația președintelui american Donald Trump s-a opus în mod repetat ideii ca Iranul să perceapă taxe pentru navele care traversează strâmtoarea.

La sfârșitul lunii mai, Washingtonul a avertizat Omanul să nu participe la un eventual sistem de taxare coordonat cu Teheranul.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat atunci că reprezentanții Omanului au transmis că nu există planuri pentru introducerea unor astfel de taxe.

Subiectul este urmărit atent și de marile economii dependente de importurile de energie din Orientul Mijlociu, care se tem că eventualele costuri suplimentare s-ar putea reflecta în prețurile internaționale ale petrolului și gazelor.

Anunțul privind viitorul Strâmtorii Ormuz vine într-un context regional tensionat. Luni, Israelul a anunțat noi atacuri asupra unor obiective militare din vestul și centrul Iranului, în timp ce eforturile diplomatice pentru reducerea tensiunilor continuă.

Japonia, una dintre țările puternic dependente de importurile de energie din Golf, a precizat că un petrolier asociat intereselor japoneze a traversat Strâmtoarea Ormuz în luna mai fără să plătească vreo taxă.