Armata americană a anunțat că a doborât rachete balistice și drone iraniene lansate spre Strâmtoarea Ormuz și aliații arabi din Golf, atacând în același timp unele dintre site-urile radar de supraveghere de coastă ale Republicii Islamice ca răspuns, un schimb de focuri care a subminat și mai mult un armistițiu șubred cu Teheranul.

Schimbul de focuri are loc în contextul în care administrația Trump intensifică presiunea asupra Iranului pentru a încheia un acord care să pună capăt conflictului.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat în urmă cu o oră că Iranul a lansat șapte rachete balistice spre Kuweit și Bahrain, forțele americane interceptând șase dintre rachete, iar o a șaptea nu a reușit să își atingă ținta. Armata SUA a declarat că nu au existat rapoarte despre vătămări aduse personalului american.

Rachetele balistice au fost lansate după ce SUA, mai devreme în cursul zilei, a doborât patru drone iraniene lansate spre Strâmtoarea Ormuz.

„Dronele de atac au reprezentat o amenințare imediată pentru traficul maritim regional”, a declarat Comandamentul Central al SUA pe rețelele sociale.

Armata kuweitiană a declarat la rândul său că forțele armate interceptează rachete și drone care atacă țara, în timp ce Bahrainul a activat sirenele de raid aerian și le-a spus locuitorilor să se deplaseze în cel mai apropiat loc sigur și să urmeze instrucțiunile oficiale.

Garda Revoluționară din Iran (IRGC) a declarat că a vizat baza aeriană Ali Al Salem, care găzduiește forțe americane în Kuweit, și Flota a 5-a a Marinei SUA din mica națiune insulară Bahrain din Golf, potrivit agenției de știri de stat IRNA.

Armata americană impune o blocadă asupra porturilor iraniene ca răspuns la blocajul impus de Teheran asupra coridorului crucial pentru transporturile globale de petrol și gaze naturale.

Comandamentul Central al SUA a declarat că a atacat radarele, inclusiv o insulă din strâmtoare, „pentru a se apăra împotriva altor atacuri”.

Acesta a fost cel mai recent atac reciproc care a pus sub presiune armistițiul fragil din război și eforturile de a ajunge la un acord pentru prelungirea acestuia. La începutul acestei săptămâni, dronele iraniene au avariat grav un terminal de pasageri de la principalul aeroport din Kuweit, ucigând o persoană, rănind zeci de persoane și închizând pentru scurt timp aerodromul.

În ciuda faptului că atacurile au stârnit noi îngrijorări cu privire la eșecul armistițiului, Trump le-a declarat vineri reporterilor că „situația cu Iranul pare să meargă destul de bine”.

„Vom ieși din Iran foarte repede și va fi foarte puternic într-un fel sau altul, fie că este vorba de o bucată de hârtie, fie de calea foarte dură”, a spus Trump la un eveniment cu fermieri din Wisconsin. „Calea foarte dură este poate cea mai ușoară, dar vom ieși, iar prețurile îngrășămintelor vor scădea mult, la fel cum erau acum patru luni.”

Întrebat vineri de ce durează atât de mult, Trump a declarat pentru emisiunea „Meet the Press” de la NBC că acest lucru se datorează faptului că „este un lucru foarte greu pentru ei”, invocând „marea lor independență” și faptul că „sunt puternici, sunt mândri”.

„Sunt lucruri pe care nu le-au crezut niciodată că le vor face și pe care vor trebui să le facă. Nu au de ales și durează puțin”, a spus el în interviu.

Trump a spus că iranienii au încă între 21% și 22% din rachete.