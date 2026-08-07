Aproape șaizeci de trupuri neînsuflețite au fost descoperite joi în spațiile unei case funerare din Chicago, într-o stare avansată de degradare și depozitate în condiții total necorespunzătoare. Potrivit agenției de presă AP, persoanele care administrau unitatea nu se află la prima abatere de acest gen, fiind implicate într-un caz similar în cursul anului trecut, când a fost vizat un crematoriu.

Poliția și autoritățile sanitare au intervenit la fața locului în urma sesizărilor venite de la populație, descoperind o scenă revoltătoare.

Biroul medicului legist a demarat de urgență procedurile specifice pentru a stabili identitatea fiecărei persoane găsite în incinta respectivă. Misiunea anchetatorilor este una extrem de dificilă din cauza stării în care se află cadavrele.

„Personalul evaluează starea cadavrelor, căutând documentația referitoare la identificarea decedaților, precum și certificatele de deces. Acest proces ar putea dura câteva zile”, a menționat biroul medicului legist într-un comunicat.

Locuitorii din zonă au atras atenția asupra situației grave, menționând pentru presa locală că dinspre clădirea casei funerare se răspândea un miros insuportabil de mai mult timp.

În urma constatărilor făcute de echipele de control, oficialii statului Illinois au luat măsuri imediate și au suspendat licența unuia dintre directorii instituției. Anchetatorii au subliniat că trupurile neînsuflețite erau depozitate într-un spațiu lipsit de orice sistem de refrigerare.

Conform datelor din dosar, Johanna Morgan a înființat firma South Chicago Chapel Inc. în anul 2022, iar dreptul ei de a furniza servicii funerare a fost suspendat temporar de urgență.

În actele oficiale se menționează că „pârâta a permis ca mai multe cadavre să fie păstrate într-un spațiu nerefrigerat, în condiții deplorabile, inclusiv infestare cu rozătoare, ceea ce a provocat descompunerea cadavrelor și infestarea acestora cu larve”.

Conducerea firmei este completată de Clark X. Morgan, care ocupa funcția de președinte. Acesta avea deja licența de director de pompe funebre revocată definitiv din anul 2024, măsură aplicată pentru practicarea meseriei fără documente valabile și pentru „conduită neprofesională”.

Neregulile din activitatea celor doi reprezentanți ai casei funerare sunt mult mai vechi. Controlorul statului Illinois, Susana Mendoza, a arătat că Johanna și Clark Morgan au gestionat în trecut un crematoriu rămas de asemenea fără autorizație de funcționare. La acea dată, ancheta a scos la iveală cadavre păstrate în mod ilegal și sute de urne funerare care nu mai ajunseseră niciodată la familiile îndoliate.