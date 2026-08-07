Centura Bacăului se închide două săptămâni. Pe unde se va devia traficul

Centura Bacăului, parte din Autostrada A7, va fi închisă circulației în perioada 17-31 august 2026, pentru lucrările de racordare la noile tronsoane aflate în execuție ale Autostrăzii Moldovei. CNAIR a anunțat vineri că, pe durata intervențiilor, șoferii vor circula pe DN2, prin municipiul Bacău.

Închiderea fusese programată inițial pentru mijlocul lunii iulie, însă măsura a fost amânată.

„Traficul rutier în perioada lucrărilor se va desfășura pe DN 2, în traversarea municipiului Bacău", a transmis CNAIR.

Autoritățile anunță că restricția va fi aplicată pe toată lungimea Variantei Ocolitoare Bacău.

„În vederea racordării cu noile tronsoane în execuție ale autostrăzii Moldovei, Varianta Ocolitoare Bacău (A7) va fi închisă temporar circulației auto, în intervalul 17 – 31 august 2026. După cum am mai precizat, măsura va fi luată la solicitarea antreprenorului, în baza avizului emis anterior de CNAIR SA și IGPR. Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, de la intrarea în municipiul Bacău dinspre Nicolae Bălcescu (intersecție cu DN 2, km 279+650) până la capătul nordic dinspre Bogdan Vodă (intersecție cu DN 2, km 296+400), traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN 2, în traversarea municipiului Bacău.

Având în vedere disconfortul temporar creat, facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto, cu recomandarea configurării din timp a rutelor de deplasare, pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mai mari de așteptare în trafic.

Reamintim, Autostrada A7 este un proiect strategic pentru infrastructura rutieră din zona Moldovei. În această perioadă, constructorul este mobilizat pentru finalizarea lucrărilor pe ultimul lot al secțiunii A7 Focșani – Bacău, între Răcăciuni și municipiul Bacău, precum și pe cele trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani", au comunicat autorităţile.

Pe durata celor două săptămâni de lucrări, circulația nu va mai putea folosi varianta ocolitoare și va fi direcționată pe DN2, prin interiorul municipiului.

Autoritățile le recomandă șoferilor să își stabilească din timp traseele, în condițiile în care devierea poate duce la aglomerație și la creșterea timpilor de așteptare.

Închiderea este necesară pentru conectarea centurii cu noile sectoare ale Autostrăzii Moldovei aflate în construcție.

În această perioadă, constructorul lucrează la ultimul lot al secțiunii A7 Focșani-Bacău, între Răcăciuni și municipiul Bacău.

Lucrări sunt în desfășurare și pe toate cele trei loturi ale secțiunii Bacău-Pașcani.

Autostrada A7 este unul dintre proiectele majore de infrastructură rutieră destinate regiunii Moldovei.