Șoferii care circulă pe Autostrada Moldovei (A7) trebuie să se aștepte la restricții de trafic începând de luni, ca urmare a lucrărilor de reparație a parapetului de protecție. În plus, de la mijlocul acestei săptămâni, circulația va fi complet închisă pe Centura Bacău pentru realizarea racordării cu un nou tronson al autostrăzii.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a anunțat că lucrările de reparații se desfășoară pe ambele sensuri de mers ale Autostrăzii A7, între kilometrii 53+120 și 62+400.

Pe sensul București – Focșani, traficul se va desfășura cu restricții, fiind închise banda de urgență și banda a doua pe sectorul afectat de lucrări. Aceleași restricții sunt aplicate și pe sensul Focșani – București, pe același tronson.

Reprezentanții DRDP Buzău le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza în zona șantierului, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului aflat în teren, pentru a evita producerea unor incidente.

Totodată, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, în perioada 15 iulie – 31 august 2026, circulația va fi închisă pe varianta de ocolire a municipiului Bacău, pe sectorul Autostrăzii A7 cuprins între kilometrii 0 și 20+300, între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă.

Măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de racordare a centurii la noul tronson al Autostrăzii Moldovei.

Pe durata restricțiilor, traficul va fi deviat pe mai multe rute alternative, în funcție de destinație.

Pentru șoferii care se deplasează pe relația București – Suceava, variantele ocolitoare sunt DN 2 – DJ 252D – DJ 252B – DJ 252 – DN 2F – municipiul Bacău – DN 2 sau DN 2 – DN 2T – DN 11 – municipiul Bacău – DN 2G – DJ 119B – DN 15 – DN 2U – DN 2.

Cei care merg spre Vaslui vor fi direcționați pe traseul DN 2 – DJ 252D – DJ 252B – DJ 252 – DN 2F, iar pentru relația București – Piatra Neamț ruta alternativă este DN 2 – DN 2T – DN 11 – municipiul Bacău – DN 2G – DJ 119B – DN 15.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să își planifice din timp deplasările, să consulte informațiile privind condițiile de circulație și să manifeste prudență în zonele unde sunt instituite restricții, întrucât lucrările pot genera întârzieri și aglomerări pe principalele artere din estul țării.