Lucrările la tunelul Balota au început pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu de pe Autostrada Sibiu–Pitești, unde asocierea turcă Mapa–Cengiz construiește cea mai dificilă porțiune montană a viitoarei șosele de mare viteză. Tunelul va avea două galerii de aproximativ 500 de metri, iar șantierul a fost deschis după emiterea unei noi autorizații de construire, la 28 mai 2026.

Balota este al treilea dintre cele șapte tuneluri proiectate pe tronsonul Boița–Cornetu la care se lucrează în prezent, alături de Robești și Boița 1. Pe întreaga Autostradă Sibiu–Pitești, acesta este al cincilea tunel intrat în execuție.

Noua autorizație acoperă lucrările pentru 15 viaducte și tunelul Balota. Acestea se adaugă celor șase viaducte și tunelurilor Boița și Robești autorizate anterior.

Documentul a fost descris de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu drept una dintre cele mai complexe autorizații emise până acum pentru construirea unei autostrăzi în zona montană.

Constructorii au început săpăturile la tunelul Balota și lucrează și la realizarea portalului de ieșire. Tunelul este format din două galerii paralele, una pentru fiecare sens de circulație. Acestea vor avea lungimi de 517 metri, respectiv 523 de metri.

Lucrările sunt executate de asocierea companiilor turce Mapa İnşaat ve Ticaret și Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret, care are contractul pentru proiectarea și construirea Secțiunii 2 a Autostrăzii Sibiu–Pitești. Balota nu trebuie confundat cu tunelul Momaia, cunoscut și drept tunelul Curtea de Argeș, construit de compania austriacă PORR pe Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș.

Secțiunea 2 Boița–Cornetu are o lungime de 31,33 kilometri și traversează una dintre cele mai dificile zone ale Autostrăzii Sibiu–Pitești. Proiectul prevede construirea a șapte tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ cinci kilometri. Acestea sunt tunelurile Boița 1, Boița 2, Lazaret Nord, Lazaret Sud, Câineni, Robești și Balota.

Pe traseu vor mai fi construite 24 de poduri și 24 de viaducte, cu o lungime cumulată de aproximativ 11 kilometri. Contractul include și un ecoduct de 210 metri în zona Lazaret. Structura va traversa râul Olt, calea ferată și Drumul Național 7, pentru a permite animalelor sălbatice să treacă în siguranță dintr-o parte în alta a infrastructurii rutiere.

Constructorii lucrează simultan la tunelurile Balota, Robești și Boița 1. La Balota au început excavațiile și lucrările pentru portal, în timp ce la Robești ambele galerii au fost deja străpunse. Activitatea continuă cu montarea hidroizolației și realizarea căptușelii din beton. Și lucrările la tunelul Boița 1 au avansat pe ambele galerii. Acesta va avea o galerie de 264 de metri și una de 247 de metri.

Mobilizarea de pe șantier include sute de muncitori și peste o sută de utilaje, răspândite în punctele în care există autorizații și pot fi executate lucrările. Deși progresul fizic al întregii Secțiuni 2 era de aproximativ 11% în luna mai, lucrările din unele puncte au avansat într-un ritm mai rapid decât cel anticipat.

Tunelul Robești a fost excavat mai repede decât estimările inițiale. Constructorul și-a pregătit și propriile capacități de producție pentru materialele necesare șantierului. Foste hale aflate în apropierea municipiului Sibiu au fost transformate în puncte de lucru pentru fabricarea grinzilor din beton și a tablierelor metalice.

Pentru realizarea componentelor metalice a fost instalată inclusiv o linie tehnologică robotizată, astfel încât o parte importantă a elementelor necesare podurilor și viaductelor să fie produsă în apropierea șantierului.

Lucrările nu pot începe simultan pe întreaga lungime a tronsonului deoarece autorizațiile de construire sunt emise etapizat. Aproximativ jumătate din traseu era autorizat la momentul prezentării situației șantierului.

Emiterea documentelor pentru celelalte sectoare depinde de revizuirea acordului de mediu. După finalizarea acestei proceduri vor putea fi acordate autorizațiile necesare pentru restul lucrărilor prevăzute pe traseul dintre Boița și Cornetu.

Secțiunea montană include numeroase poduri, viaducte, tuneluri și lucrări de consolidare, fiind considerată una dintre cele mai dificile porțiuni de autostradă aflate în construcție în România.

Proiectul este împărțit în cinci secțiuni. Tronsonul Sibiu–Boița este deja deschis circulației, iar celelalte secțiuni se află în diferite etape de execuție.

Secțiunea 2 Boița–Cornetu urmărește traseul Văii Oltului, într-o zonă în care spațiul disponibil între munte, râul Olt, calea ferată și DN7 este limitat.

Finalizarea întregii autostrăzi va permite circulația neîntreruptă pe autostradă între București și granița de vest a României, prin conectarea cu tronsoanele A1 existente.