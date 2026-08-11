Autostrada A3 Zimbor – Poarta Sălajului va fi deschisă circulației marți, la ora 16:00. Tronsonul are o lungime de 12,24 kilometri și reprezintă prima inaugurare de autostradă din România din 2026. Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că lucrările au fost marcate de întârzieri și de o serie de probleme tehnice. Potrivit organizației, tronsonul ar fi trebuit să fie finalizat încă din 2023, iar cel mai târziu în august 2024.

CNAIR a anunțat că marți, la ora 16:00, șoferii vor putea circula pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3).

Cei 12,24 kilometri leagă nodurile rutiere Zimbor și Românași și reprezintă prima inaugurare de autostradă din acest an.

„Astăzi, Autostrada A3 Zimbor-Poarta Sălajului, prima inaugurare din 2026. La ora 16:00 se deschide circulaţia pe cei 12,24 kilometri ai Autostrăzii A3 între Zimbor şi Poarta Sălajului. Lotul are o istorie zbuciumată şi este foarte întârziat, la fel ca vecinul său, Zimbor-Nădăşelu”, au transmis, marți dimineață, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Contractele pentru loturile Nădășelu – Zimbor și Zimbor – Poarta Sălajului au fost atribuite companiei UMB în 2020. Primul contract a fost semnat pe 28 decembrie 2020, iar cel pentru Zimbor – Poarta Sălajului pe 1 iulie 2020.

Documentele prevedeau câte 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Ordinele de începere au fost emise în ianuarie și mai 2021, iar autorizațiile de construire au fost eliberate în mai multe etape, ultima dintre acestea fiind emisă în decembrie 2021.

„Aşa cum v-am explicat de multe ori, conform termenelor iniţiale, ar fi trebuit să fie gata în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024 dacă socotim şi disputele tehnice din dealul Zimbor şi dificultăţile din teren. Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă ţinem cont de problemele cu alunecările masive, cum ar fi cele de la Nădăşelu din septembrie 2021 şi de la Topa Mică în 2022, şi chiar dacă includem bâlbele, tergiversările şi indeciziile oficialilor CNAIR prin care am pierdut un an de zile”, au scris pe Facebook reprezentanții asociației.

Asociația Pro Infrastructură estimează că lucrările pentru devierile de la Topa Mică și Nădășelu ar putea fi finalizate până la sfârșitul toamnei sau cel mai târziu în decembrie.

„vestea bună este că turcii de la Ozaltin pot să finalizeze devierile de la Topa Mică şi Nădăşelu spre sfârşitul toamnei, cel târziu în decembrie, cu vreo 3-4 luni înainte de termen”: „Atunci şoferii vor putea circula pe toţi cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului şi Nădăşelu şi mai departe pe Autostrada A3 până la Târgu Mureş, peste 155 kilometri”.

Odată cu deschiderea tronsonului Zimbor – Poarta Sălajului, lungimea totală a autostrăzilor și drumurilor expres veritabile aflate în exploatare în România ajunge la 1.428,5 kilometri.

„Cu această primă inaugurare din 2026, zestrea României ajunge la 1428,5 kilometri de autostradă şi drum expres veritabil aflaţi în exploatare. Următoarea deschidere aşteptată este la final de august: 47 km pe A7 între Adjud Nord şi Bacău Sud”, afirmă organizația.

Următoarea inaugurare importantă este așteptată pe Autostrada A7, pe sectorul dintre Adjud Nord și Bacău Sud, cu o lungime de aproximativ 47 de kilometri.