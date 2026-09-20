Un ofițer KGB care a dezertat în Marea Britanie în 1981 a furnizat informații despre un plan sovietic de consolidare a influenței comuniste în Iran, într-o operațiune ale cărei consecințe au depășit cu mult obiectivele inițiale ale serviciilor occidentale, potrivit istoricului și autorului britanic Ben Macintyre.

Povestea lui Vladimir Kuzichkin, cunoscut ulterior sub numele de cod „Redwood”, este prezentată în noua carte Redwood: The Untold Story of the Cold War’s Most Extraordinary Spy („Redwood: Povestea nespusă a celui mai extraordinar spion al Războiului Rece”) publicată în septembrie 2026.

Kuzichkin a ajuns la ambasada britanică din Teheran la 1 octombrie 1981 și s-a oferit să colaboreze cu MI6. Potrivit relatării lui Macintyre, motivația imediată nu a fost una ideologică sau financiară.

Ofițerul sovietic căuta ajutor pentru o problemă intimă despre care credea că putea fi tratată de medicina occidentală și pe care o considera o amenințare pentru căsnicia sa. În schimbul sprijinului și al unei eventuale relocări în Marea Britanie, el era dispus să ofere informații secrete.

Kuzichkin era maior KGB și lucra în Iran după Revoluția islamică din 1979, într-o perioadă în care Moscova urmărea cu atenție evoluția politică de la Teheran. Potrivit documentelor și materialelor analizate de Macintyre, ofițerul avea acces la informații despre Partidul Tudeh, organizația comunistă iraniană susținută de Uniunea Sovietică.

În 1981, el a intrat în contact cu Ian McCredie, un ofițer MI6 aflat la Teheran. Întâlnirea a reprezentat un risc major pentru ambele părți. Serviciile britanice nu știau inițial dacă Kuzichkin era un autentic dezertor sau dacă era vorba despre o operațiune sovietică de tip „dangle”, prin care un agent fals este trimis pentru a compromite serviciile adversarului.

În cele din urmă, britanicii au decis să continue contactul. Kuzichkin a primit numele de cod „Redwood”, iar informațiile sale au devenit una dintre cele mai importante surse occidentale privind activitatea sovietică și rețelele comuniste din Iran.

Una dintre cele mai importante informații furnizate de Kuzichkin se referea la intențiile Partidului Tudeh și la sprijinul sovietic pentru o eventuală schimbare de regim.

Potrivit relatării lui Macintyre, Moscova lua în calcul susținerea unui guvern comunist care să înlocuiască regimul islamic instalat după revoluția din 1979. Informațiile oferite de Kuzichkin includeau detalii despre rețele clandestine, persoane implicate, depozite de arme și mecanismele prin care Moscova sprijinea partidul comunist iranian.

Contextul geopolitic era extrem de sensibil. Iranul avea o importanță strategică majoră datorită rezervelor sale de petrol și poziției la Golful Persic. În același timp, Statele Unite și Marea Britanie erau preocupate de extinderea influenței sovietice în regiune, mai ales după intervenția militară a URSS în Afganistan, în 1979.

Macintyre susține că Washingtonul lua în calcul inclusiv scenarii militare extreme în eventualitatea unei preluări sovietice a Iranului. Cartea prezintă astfel dezertarea lui Kuzichkin drept un posibil moment de cotitură al Războiului Rece.

Totuși, legătura directă dintre informațiile lui Kuzichkin și evitarea unui război nuclear rămâne o interpretare contrafactuală. Nu există posibilitatea de a demonstra ce s-ar fi întâmplat într-un scenariu în care planul sovietic ar fi fost pus în aplicare.

După verificarea informațiilor, serviciile occidentale au decis să transmită autorităților iraniene date despre rețeaua Tudeh. Un transfer important de informații a avut loc în Pakistan, în 1982, într-o întâlnire clandestină la Islamabad.

Consecințele au fost dramatice.

Autoritățile iraniene au declanșat o amplă operațiune împotriva Partidului Tudeh. Începând din 1983, numeroși membri și susținători ai organizației au fost arestați, iar o parte au fost executați. Reprimarea a distrus în mare măsură organizația comunistă ca forță politică importantă în Iran.

Ironia istorică este că operațiunea destinată să împiedice extinderea influenței sovietice a contribuit, potrivit lui Macintyre, la consolidarea regimului islamic de la Teheran. Prin eliminarea unei importante forțe politice rivale, autoritățile iraniene și-au întărit poziția internă. Istorici și comentatori diferă însă în privința amplorii reale a planului Tudeh de a organiza o lovitură de stat.

După colaborarea cu MI6, Kuzichkin a fost scos clandestin din Iran și transportat în Marea Britanie. A primit o nouă identitate, Alexander Larkin, iar viața sa a căpătat o direcție complet diferită.

Potrivit relatărilor publicate odată cu apariția cărții, fostul ofițer KGB s-a pregătit pentru o nouă profesie și a devenit acupuncturist. Printre pacienții săi s-a aflat și actorul britanic Alec Guinness, celebru pentru interpretarea personajului George Smiley, unul dintre cei mai cunoscuți spioni fictivi ai literaturii britanice. Guinness nu știa că bărbatul care îl trata fusese, în realitate, un agent secret.

Kuzichkin a rămas în Marea Britanie sub identitatea protejată și a continuat să fie sprijinit de foștii săi colaboratori din serviciile britanice. Viața sa de după dezertare a fost însă marcată de probleme personale și dependența de alcool. A murit în 2009.

Cazul „Redwood” este readus în atenție în 2026 prin cartea lui Ben Macintyre, bazată pe materiale de arhivă și interviuri cu persoane implicate în operațiune. Publicația prezintă povestea nu doar ca pe o operațiune de spionaj, ci și ca pe un exemplu al modului în care o decizie individuală poate produce consecințe geopolitice pe termen lung.

Unul dintre aspectele controversate rămâne decizia serviciilor occidentale de a transmite iranienilor informațiile despre Tudeh, în condițiile în care era previzibil că regimul va reacționa dur. Rezultatul a fost eliminarea unei organizații comuniste importante, dar și consolidarea regimului islamic pe care Moscova intenționa să îl conteste.

Astfel, povestea lui Vladimir Kuzichkin nu poate fi redusă la ideea că un singur spion ar fi „salvat lumea”. Dovezile prezentate de Macintyre arată însă că informațiile sale au avut o importanță majoră pentru serviciile occidentale într-unul dintre cele mai tensionate momente ale Războiului Rece, iar consecințele operațiunii s-au extins mult dincolo de ceea ce anticipaseră cei implicați.