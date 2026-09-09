Războiul din Orientul Mijlociu atrage atenția întregii lumi, în contextul în care oficialii de la Teheran au stabilit prioritățile pentru o posibilă detensionare a relațiilor cu Washingtonul. Corpul Gardienilor Revoluției iraniene a transmis că confruntarea militară cu Statele Unite s-ar putea încheia doar dacă administrația americană renunță la amenințări și satisface o serie de cerințe ferme avansate de conducerea iraniană, conform AFP.

Avertismentul transmis de reprezentanții armatei iraniene vizează sistarea definitivă a tuturor acțiunilor ostile ale Statelor Unite în regiune.

”Dacă inamicul vrea să pună capăt acestei situaţi, el trebuie ca încetând complet războiul să se abţină totodată de la orice nouă ameninţare”, a declarat un purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, Hossein Mohebi.

Pe lângă oprirea presiunilor directe, lista de solicitări include și aspecte diplomatice și financiare majore pentru zona Orientului Mijlociu.

El a cerut, de asemenea, ”retragerea forţelor armatei regimului israelian din Liban, oprirea blocadei Yemenului, deblocarea averilor iraniene de 24 de miliarde de dolari”.

Un alt punct sensibil în discuțiile diplomatice rămâne programul nuclear desfășurat de Iran, dar și dezvoltarea de armament balistic, domenii în care Teheranul refuză orice ingerință externă.

El cere totodată Statele Unite ”să se abţină de la orice amestec în capacităţile nucleare şi balistice” ale Iranului, potrivit agenţiei iraniene de presă Fars.

Comportamentul navelor comerciale și atacurile din zonă au fost, de asemenea, aduse în discuție de diplomația iraniană, care acuză Washingtonul de destabilizarea rutelor maritime.

Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran a reacționat dur după recentele incidente de pe mări, condamnând acțiunile militare îndreptate împotriva flotilei iraniene de transport de petrol.

”Acţiunile agresive ale Statelor Unite împotriva navelor comerciale iraniene nu fac decât să crească pericolele legate de tensiunile din regiunea (Orientului Mijlociu), ele constituie o ameninţare evidentă la adresa păcii şi securităţii regionale şi internţaionale”, a denunţat într-un comunicat Ministerul iranian de Externe.

Punctul de vedere oficial al Iranului este că acțiunile militare ale forțelor sale armate reprezintă doar un răspuns proporțional la agresiunile externe. Forţele iraniene au ţintit instalaţii militare americane în regiune, în ”legitimă apărare”, a adăugat ministerul.

În paralel cu declarațiile diplomatice, situația de pe teren rămâne tensionată. Gardienii Revoluției au confirmat desfășurarea unor operațiuni militare directe împotriva activelor americane din zonă.

Militarii iranieni au revendicat un atac lansat asupra unei baze militare operate de Statele Unite în Iordania. În plus, acțiunile au vizat și aproximativ 20 de nave din Golful Persic, măsura fiind prezentată de Teheran drept o ripostă directă față de atacurile americane îndreptate împotriva petrolierelor sub pavilion iranian.