Temperaturile scăzute pot afecta autonomia telefonului, iar bateria se poate descărca mai repede atunci când dispozitivul este folosit afară, în zilele geroase. O funcție disponibilă pe majoritatea telefoanelor poate ajuta la prelungirea timpului de utilizare, mai ales atunci când nu ai acces la o priză. Modul de economisire a bateriei limitează activitățile care rulează în fundal și reduce anumite funcții pentru a păstra energia disponibilă, potrivit Apple Support.

Bateriile telefoanelor sunt sensibile la temperaturile extreme, iar frigul poate reduce temporar capacitatea acestora de a furniza energie. Din acest motiv, telefonul se poate descărca mai repede decât în mod obișnuit, se poate închide neașteptat sau poate afișa un nivel al bateriei care se modifică brusc.

Aceste efecte sunt, de regulă, temporare. După ce dispozitivul revine treptat la o temperatură normală, bateria își poate recăpăta funcționarea obișnuită. Totuși, expunerea îndelungată la temperaturi foarte scăzute nu este recomandată.

Nicio setare nu poate împiedica în totalitate efectele frigului asupra bateriei. Cu toate acestea, reducerea activităților care rulează pe telefon poate ajuta la păstrarea energiei pentru apeluri, mesaje și alte operațiuni importante.

Funcția de economisire a bateriei este disponibilă atât pe telefoanele cu Android, cât și pe cele cu iOS. Deși denumirea și opțiunile pot varia în funcție de model, scopul său este același: reducerea activităților care solicită bateria.

Atunci când este activată, funcția poate limita actualizarea aplicațiilor în fundal, sincronizarea automată a unor date, efectele vizuale și anumite procese care rulează fără ca utilizatorul să folosească telefonul. Pe unele dispozitive, luminozitatea ecranului poate fi redusă, iar notificările sau actualizările pot ajunge cu întârziere.

Pe iPhone, opțiunea se numește Mod consum redus și poate fi activată din meniul „Configurări”, la secțiunea „Baterie”. Pe telefoanele Android, aceasta este întâlnită, de regulă, sub denumirea „Economisire baterie” sau „Battery Saver”, în meniul de setări rapide ori în secțiunea dedicată bateriei.

Activarea funcției este utilă mai ales atunci când bateria este deja descărcată, când urmează să petreci mai mult timp în aer liber sau când nu ai posibilitatea să îți încarci telefonul.

Pe lângă activarea modului de economisire a bateriei, există câteva măsuri simple care pot reduce efectele temperaturilor scăzute asupra telefonului.

Una dintre cele mai utile metode este păstrarea dispozitivului într-un buzunar interior al gecii, aproape de corp, în loc să fie lăsat într-un buzunar exterior sau într-un rucsac expus frigului. O husă poate oferi, de asemenea, un anumit grad de protecție, însă nu înlocuiește păstrarea telefonului într-un mediu cu temperatură potrivită.

Este recomandat să reduci luminozitatea ecranului și să dezactivezi conexiunile sau funcțiile de care nu ai nevoie, precum Bluetooth sau localizarea, atunci când nu sunt utilizate. De asemenea, evită folosirea îndelungată a aplicațiilor care solicită intens procesorul, cum ar fi jocurile sau cele de navigație, dacă bateria este aproape descărcată.

Dacă telefonul a stat o perioadă îndelungată în frig, este indicat să îl lași să ajungă treptat la temperatura camerei înainte de a-l conecta la încărcător. Încărcarea unei baterii cu litiu-ion la temperaturi foarte scăzute poate provoca deteriorarea acesteia.

Nu este recomandat să încălzești brusc dispozitivul pe calorifer, cu un uscător de păr sau lângă alte surse directe de căldură. Schimbările bruște de temperatură pot favoriza și apariția condensului, care poate afecta componentele interne.