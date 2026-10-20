Revolut a început să restabilească o parte dintre serviciile afectate de întreruperea platformei Google Cloud, care a provocat marți probleme utilizatorilor din România, Marea Britanie și alte țări. Cu toate acestea, mai multe operațiuni bancare, printre care plățile cu cardul, transferurile și retragerile de numerar, continuau să fie afectate la momentul raportării. Potrivit Reuters, la ora 20:00, ora României, doar șase dintre cele 27 de servicii afișate pe site-ul britanic al Revolut funcționau.

Printre acestea se numărau asistența prin chat și transferurile interne.

Deși unele funcționalități au început să revină, utilizatorii nu puteau folosi în condiții normale toate serviciile oferite de platformă. Problemele vizau plățile cu cardul, transferurile bancare, retragerile de la bancomate, schimburile valutare și tranzacționarea acțiunilor.

În România, unde Revolut are peste cinci milioane de clienți persoane fizice, utilizatorii au întâmpinat dificultăți atât la accesarea aplicației, cât și la efectuarea operațiunilor bancare. Unele persoane nu au putut plăti cu cardul sau transfera bani, în timp ce altele au avut probleme la autentificare.

Problemele tehnice au fost provocate de o întrerupere a serviciilor Google Cloud în regiunea europe-west2, care deservește Londra. Incidentul a afectat mai multe companii din sectorul financiar și platforme online.

Google a anunțat că echipele tehnice lucrează pentru remedierea defecțiunii. Compania a asociat incidentul cu o problemă legată de alimentarea cu energie electrică în regiunea sa de cloud din Londra.

Compania a transmis că incidentul tehnic nu a compromis banii sau informațiile personale ale utilizatorilor.

„Putem confirma că banii și datele tuturor clienților noștri sunt în siguranță”, a transmis Revolut, potrivit informațiilor publicate de Mediafax.

Restabilirea parțială a serviciilor nu înseamnă că toate funcționalitățile au revenit la normal. La momentul raportării Reuters, compania nu anunțase reluarea completă a tuturor operațiunilor afectate de pana Google Cloud.