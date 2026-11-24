Din 2022 și până în prezent, acciza la bere a fost majorată cumulat cu 55%, creșterea înregistrată începând din 2025 fiind de 26%. Asociația Berarii României a solicitat menținerea accizei la bere la nivelul actual în 2027 și 2028, după ce vânzările au înregistrat noi scăderi, iar contribuțiile producătorilor la bugetul de stat s-au diminuat. Potrivit analizei realizate de organizație, majorarea taxelor a generat, în 2025, o pierdere bugetară netă de aproximativ 100 de milioane de lei, în timp ce importurile de bere au crescut cu 45% comparativ cu anul anterior.

Eliminarea prevederilor din OUG 123/2024, care stabileau un calendar predictibil pentru evoluția accizei, a afectat activitatea producătorilor locali, potrivit reprezentanților industriei.

Piața berii din România a ajuns în 2025 la cel mai redus volum înregistrat până acum, de 14,4 milioane de hectolitri. Tendința descendentă a continuat și în prima jumătate a anului 2026, când sectorul a consemnat o contracție de 9%.

Potrivit calculelor Asociației Berarii României, creșterea cu 14,76% a accizei în 2025, comparativ cu 2024, nu a avut efectele bugetare anticipate. Veniturile obținute de stat direct din acciză au crescut cu 7,5%, echivalentul a aproximativ 58 de milioane de lei. Reducerea volumului vânzărilor a determinat însă o diminuare cu 160 de milioane de lei a contribuțiilor totale achitate de companiile membre ale asociației.

Diferența reprezintă, conform analizei organizației, o pierdere netă de aproximativ 100 de milioane de lei pentru bugetul de stat, calculată doar la nivelul producătorilor.

În aceeași perioadă, cantitatea de bere importată a crescut cu 45% față de 2024, produsele provenite din afara țării ajungând să reprezinte 4,5% din piața locală. Reprezentanții industriei au estimat că fiecare scădere cu un punct procentual a pieței berii înseamnă venituri bugetare mai mici cu aproximativ 50 de milioane de lei, o reducere a Produsului Intern Brut (PIB) cu 150 de milioane de lei și afectarea, în medie, a 80 de locuri de muncă de-a lungul lanțului economic.

Pentru întregul an 2026, asociația estimează o creștere de numai 2,7% a încasărilor din acciză, în condițiile în care producția a scăzut în primul semestru. Contribuția fiscală totală a industriei ar urma să fie inferioară celei înregistrate în 2025.

Constantin Bratu, directorul general al Asociației Berarii României, a atras atenția asupra faptului că nivelul accizei care ar trebui aplicat de la 1 ianuarie 2027 nu a fost încă stabilit în Codul Fiscal.

Acesta a susținut că lipsa predictibilității fiscale împiedică producătorii să își stabilească planurile de investiții pentru perioada următoare.

„Această măsură de înghețare a accizei la bere pentru următorii doi ani va duce la o creștere a încasărilor la bugetul de stat mai mare decât orice creștere nouă de acciză. Măsura răspunde unui principiu de bază: o decizie fiscală este construită pe particularitățile sectorului, iar pentru sectorul berii există o serie de criterii obiective, precum valoarea adăugată creată în România, integrarea lanțului de aprovizionare local, nivelul de conformare fiscală și conținutul de alcool al produsului”, a declarat Constantin Bratu.

Conform datelor comparative prezentate de asociație, România este singura dintre cele cinci țări analizate care a modificat nivelul accizei la bere în ultimul deceniu.

România, Germania, Bulgaria, Spania și Luxemburg asigură împreună peste 40% din producția de bere a Uniunii Europene.

În prezent, nivelul accizei din România îl depășește cu 44,58% pe cel aplicat în Bulgaria și cu 41,46% pe cel din Germania.

Diferențe semnificative există și în raport cu Luxemburg, unde acciza este mai mică decât în România, nivelul taxării din țara noastră fiind cu 40,34% mai ridicat. Comparativ cu Spania, diferența este de 34,13%.

Sectorul berii contribuie direct și indirect la menținerea a 57.800 de locuri de muncă și generează aproximativ trei miliarde de euro în economia națională, reprezentând 0,79% din PIB-ul României în 2025. Potrivit datelor comunicate de Asociația Berarii României, din fiecare 100 de lei cheltuiți pentru achiziționarea berii, 42 de lei revin statului sub formă de taxe și impozite. În 2025, contribuțiile totale ale industriei la buget s-au ridicat la un miliard de euro.

Producția internă acoperă 95,5% din consumul de bere din România, în timp ce aproximativ 80% din materiile prime utilizate, respectiv orzul și hameiul, provin din agricultura românească.

Calculele organizației indică faptul că fiecare 100 de lei cheltuiți pentru berea fabricată în România generează o contribuție de 126 de lei la PIB, comparativ cu 55 de lei în cazul produselor importate. Astfel, contribuția produselor fabricate local este de aproximativ 2,3 ori mai mare.

În ultimii 21 de ani, producătorii de bere au realizat investiții de 2,2 miliarde de euro în România, dintre care 100 de milioane de euro numai în anul 2025.