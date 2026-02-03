Codul Fiscal, modificat. Profitul extern al multinaționalelor, ajustat de Guvernul Bolojan

Guvernul României a adoptat vineri o ordonanță prin care a abrogat articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita anterior deductibilitatea cheltuielilor între firme afiliate nerezidente la 1%. Măsura va permite companiilor multinaționale să deducă cheltuieli mai mari pentru servicii de consultanță, management sau alte servicii prestate de firmele lor din afara țării. Ordonanța a fost emisă fără dezbatere publică.

Propunerea a fost inițiată de Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, și Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, potrivit gandul.ro. Până acum, cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuală, managementului sau consultanței către entități afiliate nerezidente puteau fi deduse doar până la 1% din totalul cheltuielilor.

Modificarea recentă elimină acest plafon, permițând companiilor multinaționale să deducă integral cheltuielile către firmele lor subsidiare. Aceasta oferă libertatea de a externaliza profituri către entități afiliate fără restricții de deductibilitate.

Anterior, companiile din România puteau deduce doar 1% din cheltuielile pentru consultanță, management sau alte servicii către firme afiliate nerezidente. Eliminarea articolului 25.1 din Codul Fiscal le permite acum să deducă sume mai mari pentru aceste servicii.

Ordonanța a fost emisă fără dezbatere publică și cu asumarea răspunderii Guvernului. Măsura are ca scop obținerea statutului de membru OCDE, fiind făcută la solicitarea OCDE.

Aspectele vizate de articolul abrogat priveau generarea unor posibile situații de dubla impozitare și accesul la procedurile de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale. De asemenea, se urmărea reflectarea corespunzătoare a dispozițiilor Convenției cadru OCDE privind deductibilitatea și nediscriminarea companiilor.

Guvernul va reveni cu o prevedere legislativă în acest sens, agreată prin dialog între instituțiile guvernamentale și OCDE. Decizia a fost luată în contextul în care România a obținut 19 din cele 25 de avize formale necesare pentru procesul de aderare la OCDE.