Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, după explozia dronei maritime de la Constanța, că România are nevoie cât mai curând de un guvern cu puteri depline, potrivit unei postări pe Facebook. De notat că premierul desemnat a reacționat înaintea premierului interimar Ilie Bolojan.

Premierul desemnat spune că România traversează o perioadă în care incidentele de securitate se înmulțesc, ceea ce afectează spațiul public.

„Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public”, a scris Eugen Tomac.

„De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie”, a adăugat premierul desemnat.

„Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste”, a avertizat politicianul, proaspăt desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un nou executiv.

„Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri”, a mai scris Eugen Tomac.

Premierul desemnat spune că se bucură că nu au existat victime cu ocazia acestui incident și că România are cât mai repede nevoie de un guvern cu puteri depline.

„Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime”, a mai spus Eugen Tomac.

„Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine”, a încheiat premierul desemnat.

Reamintim că, vineri dimineața, o dronă maritimă a ajuns în Portul Constanța, la Dana 78. Autoritățile s-au deplasat la fața locului și au evacuat zona. Ulterior, drona maritimă, încărcată cu explizibil, s-a autodetonat, potrivit primelor informații.