Politica

Tomac cere formarea rapidă a unui guvern, după explozia dronei de la Constanța

Comentează știrea
Tomac cere formarea rapidă a unui guvern, după explozia dronei de la Constanța
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, după explozia dronei maritime de la Constanța, că România are nevoie cât mai curând de un guvern cu puteri depline, potrivit unei postări pe Facebook. De notat că premierul desemnat a reacționat înaintea premierului interimar Ilie Bolojan.

Eugen Tomac: Incidentele alimentează sentimentul public de incertitudine

Premierul desemnat spune că România traversează o perioadă în care incidentele de securitate se înmulțesc, ceea ce afectează spațiul public.

„Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public”, a scris Eugen Tomac.

„De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie”, a adăugat premierul desemnat.

Cum justifică Nicușor Dan alegerea unui premier tehnocrat: „Politica este o meserie”
Cum justifică Nicușor Dan alegerea unui premier tehnocrat: „Politica este o meserie”
Rusificarea României. Cursuri în masă de limba rusă pentru muncitorii din marile fabrici
Rusificarea României. Cursuri în masă de limba rusă pentru muncitorii din marile fabrici

Premierul desemnat cere o comunicare mai eficientă și clară

„Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste”, a avertizat politicianul, proaspăt desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un nou executiv.

„Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri”, a mai scris Eugen Tomac.

Premierul desemnat spune că se bucură că nu au existat victime cu ocazia acestui incident și că România are cât mai repede nevoie de un guvern cu puteri depline.

explozie drona

explozie drona Constanta

Tomac: Mă bucur că nu există victime

„Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime”, a mai spus Eugen Tomac.

„Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine”, a încheiat premierul desemnat.

Reamintim că, vineri dimineața, o dronă maritimă a ajuns în Portul Constanța, la Dana 78. Autoritățile s-au deplasat la fața locului și au evacuat zona. Ulterior, drona maritimă, încărcată cu explizibil, s-a autodetonat, potrivit primelor informații.

 

Stiri calde

23:46 - Diplomat francez, condamnat la 20 de ani de închisoare într-un stat african. Ce acuzații i se aduc

23:33 - Avertisment sumbru de la Londra. Rusia ar putea ataca NATO până în 2030

23:23 - Selecționerul Țării Galilor, marcat de amintirile cu Hagi: Românii ne-au frânt inimile

23:13 - Ce este și cum funcționează sistemul SCOMAR din Portul Constanța. Explicațiile MAI

23:01 - Daniel Zamfir susține că românii au plătit mai mult la credite: Băncile înșală prin ROBOR

22:50 - Volodimir Zelenski îl acuză direct pe Vladimir Putin după refuzul negocierilor: Alege în continuare războiul

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale