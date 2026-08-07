Sistemul Electroenergetic Național intră într-un regim special de siguranță, după ce Executivul a adoptat o hotărâre prin care oferă puteri sporite operatorului național de transport al energiei. C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prin Dispecerul Energetic Național, are la dispoziție o serie de pârghii de intervenție rapidă pentru situațiile în care se înregistrează un deficit accentuat de energie electrică pe piață. Măsurile pot fi aplicate până la data de 31 august 2026, dacă starea sistemului o va impune.

Legislația aprobată de Guvern stabilește un plan clar de acțiune și o ordine strictă de prioritate în cazul apariției dezechilibrelor majore. Transelectrica va interveni treptat, ultima soluție din listă fiind restrângerea consumului pentru marii agenți economici.

În cazul apariției unui deficit, pașii stabiliți în ordine prioritară sunt:

Creșterea rezervelor tehnologice de sisteme din unitățile de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora.

Pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziția Dispeceratului Energetic Național.

Reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune pe direcția export.

Reducerea sau anularea schimburilor notificate pe direcția export.

Limitarea în tranșe a consumului de energie electrică, în intervalul orar 19:00-23:00, în condițiile stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică. Această măsură include doar operatori economici mari consumatori și nu vizează populația.

Reprezentanții Executivului subliniază că aplicarea acestor măsuri nu este automată, ci reprezintă doar un cadru juridic de prevenție pentru situații extreme.

„Această hotărâre nu determină automat reducerea consumului şi nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condiţiile tehnice care să justifice această măsură. Aplicarea efectivă va fi în funcţie de evaluările tehnice privind starea Sistemului Electroenergetic Naţional şi de necesitatea reală de echilibrare a acestuia. Hotărârea creează cadrul legal necesar pentru utilizarea acestei măsuri de ultimă instanţă, dacă analizele tehnice ale Transelectrica vor arăta că celelalte măsuri disponibile nu mai sunt suficiente pentru menţinerea funcţionării în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional”, precizează oficialii Executivului.

În eventualitatea în care Transelectrica va fi obligată să apeleze la Normativul de limitare, aplicarea acestuia se va face exclusiv pe durata în care condițiile tehnice o impun, fie integral, fie doar pe anumite tranșe de consum.

Agenții economici care intră sub incidența acestei măsuri nu vor fi luați prin surprindere. Consumatorii finali vizați vor fi informați individual, în scris, cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicarea efectivă a restricțiilor. În notificare vor fi precizate clar momentul începerii, intervalul orar de aplicare și tranșa sau tranșele care urmează să fie activate.

Executivul dă asigurări ferme că populația nu va fi afectată de eventualele restricții de furnizare a energiei. Consumatorii casnici și rezidențiali sunt exceptați în mod expres de la prevederile Normativului de limitare a consumului, precum și de la Normativul de deconectări manuale.

De asemenea, actul normativ garantează protecția totală pentru categoriile de consumatori a căror oprire ar putea pune în pericol viața, sănătatea ori siguranța persoanelor sau ar genera consecințe grave asupra unor procese tehnologice critice. În această categorie protejată intră spitalele, unitățile medicale, serviciile de urgență, alimentarea cu apă, instalațiile industriale critice și alte infrastructuri esențiale pentru populație și stat.