Politica Breaking news

Risc de raționalizare a curentului electric în România. Guvernul a aprobat măsuri speciale. Ce se întâmplă cu consumatorii casnici

Comentează știrea
Risc de raționalizare a curentului electric în România. Guvernul a aprobat măsuri speciale. Ce se întâmplă cu consumatorii casniciEnergie electrică. Sursă foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Sistemul Electroenergetic Național intră într-un regim special de siguranță, după ce Executivul a adoptat o hotărâre prin care oferă puteri sporite operatorului național de transport al energiei. C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prin Dispecerul Energetic Național, are la dispoziție o serie de pârghii de intervenție rapidă pentru situațiile în care se înregistrează un deficit accentuat de energie electrică pe piață. Măsurile pot fi aplicate până la data de 31 august 2026, dacă starea sistemului o va impune.

Risc de raționalizare a curentului electric în România. Guvernul a aprobat măsuri speciale

Legislația aprobată de Guvern stabilește un plan clar de acțiune și o ordine strictă de prioritate în cazul apariției dezechilibrelor majore. Transelectrica va interveni treptat, ultima soluție din listă fiind restrângerea consumului pentru marii agenți economici.

Guvernul României

Guvernul României. Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

În cazul apariției unui deficit, pașii stabiliți în ordine prioritară sunt:

Creșterea rezervelor tehnologice de sisteme din unitățile de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora.

Pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziția Dispeceratului Energetic Național.

Reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune pe direcția export.

Reducerea sau anularea schimburilor notificate pe direcția export.

Limitarea în tranșe a consumului de energie electrică, în intervalul orar 19:00-23:00, în condițiile stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică. Această măsură include doar operatori economici mari consumatori și nu vizează populația.

Explicațiile oficiale ale Guvernului privind posibila limitare a consumului

Reprezentanții Executivului subliniază că aplicarea acestor măsuri nu este automată, ci reprezintă doar un cadru juridic de prevenție pentru situații extreme.

„Această hotărâre nu determină automat reducerea consumului şi nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condiţiile tehnice care să justifice această măsură. Aplicarea efectivă va fi în funcţie de evaluările tehnice privind starea Sistemului Electroenergetic Naţional şi de necesitatea reală de echilibrare a acestuia. Hotărârea creează cadrul legal necesar pentru utilizarea acestei măsuri de ultimă instanţă, dacă analizele tehnice ale Transelectrica vor arăta că celelalte măsuri disponibile nu mai sunt suficiente pentru menţinerea funcţionării în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional”, precizează oficialii Executivului.

Marii consumatori vor fi notificați cu 24 de ore înainte

În eventualitatea în care Transelectrica va fi obligată să apeleze la Normativul de limitare, aplicarea acestuia se va face exclusiv pe durata în care condițiile tehnice o impun, fie integral, fie doar pe anumite tranșe de consum.

Agenții economici care intră sub incidența acestei măsuri nu vor fi luați prin surprindere. Consumatorii finali vizați vor fi informați individual, în scris, cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicarea efectivă a restricțiilor. În notificare vor fi precizate clar momentul începerii, intervalul orar de aplicare și tranșa sau tranșele care urmează să fie activate.

Cine este protejat: populația, spitalele și infrastructura critică

Executivul dă asigurări ferme că populația nu va fi afectată de eventualele restricții de furnizare a energiei. Consumatorii casnici și rezidențiali sunt exceptați în mod expres de la prevederile Normativului de limitare a consumului, precum și de la Normativul de deconectări manuale.

De asemenea, actul normativ garantează protecția totală pentru categoriile de consumatori a căror oprire ar putea pune în pericol viața, sănătatea ori siguranța persoanelor sau ar genera consecințe grave asupra unor procese tehnologice critice. În această categorie protejată intră spitalele, unitățile medicale, serviciile de urgență, alimentarea cu apă, instalațiile industriale critice și alte infrastructuri esențiale pentru populație și stat.

Stiri calde

16:10 - Obiectele din bucătărie care adună cele mai multe bacterii. Le folosești zilnic

16:02 - Rechinii primesc o nouă misiune în Atlantic. Datele lor ar putea ajuta la anticiparea uraganelor

15:50 - Distruși în bombardamentele din 1944, au revenit pe Palatul Universității: vulturul și cei doi grifoni. Imagini impre...

15:41 - Un interlop condamnat la 10 ani a primit un regim mai blând. A fost trecut la regim închis

15:32 - Explozia de la granița cu Bulgaria. Sofia spune că o dronă a intrat dinspre nord. MApN: Nu a fost detectată în România

15:24 - Alina Pușcău, noi detalii de pe patul de spital. Ce tratament urmează la UCLA

HAI România!

Turnul Babel la 80 de ani: ONU, pariul Infantino și eroziunea arhitecturii multilaterale

Turnul Babel la 80 de ani: ONU, pariul Infantino și eroziunea arhitecturii multilaterale

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Proiecte speciale