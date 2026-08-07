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Dunărea îi salvează pe unguri. Budapesta renunță la restricțiile de energie, România încă scufundă barje

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Dunărea îi salvează pe unguri. Budapesta renunță la restricțiile de energie, România încă scufundă barjeDunare Ungaria. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Guvernul Ungariei renunță la apelul prin care le cerea cetățenilor să reducă voluntar consumul de energie electrică. Decizia vine după ce nivelul Dunării a început să crească, diminuând presiunea asupra centralei nucleare de la Paks, afectată în ultimele săptămâni de debitul foarte scăzut al fluviului. Premierul Péter Magyar a transmis că, începând de vineri, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să limiteze consumul de electricitate

Ungaria renunță la apelul de economisire a energiei după creșterea nivelului Dunării

Șeful Guvernului de la Budapesta a anunțat că va prezenta vineri dimineață și deciziile adoptate de grupul guvernamental care gestionează criza energetică.

„Am reușit împreună și am protejat securitatea energetică a țării noastre. De mâine (vineri, 7 august n.r.) nu mai este necesară reducerea voluntară a consumului”, a transmis Péter Magyar pe rețelele sociale.

Nivelul scăzut al Dunării a afectat centrala de la Paks

Apelul privind reducerea consumului a fost lansat după ce debitul foarte mic al Dunării a creat dificultăți pentru centrala nucleară de la Paks, care utilizează apa fluviului pentru răcirea reactoarelor.

La sfârșitul lunii iulie, Péter Magyar avertiza că situația ar putea conduce chiar la oprirea centralei. Deși acest scenariu nu s-a materializat, producția de energie electrică a fost diminuată semnificativ.

Autoritățile le-au cerut cetățenilor să reducă folosirea energiei între orele 17:00 și 22:00, evitând, pe cât posibil, utilizarea aparatelor de aer condiționat, a mașinilor de spălat, încărcarea autoturismelor electrice și folosirea altor echipamente cu un consum ridicat.

Solicitări similare au fost adresate și marilor consumatori de energie, cărora li s-a cerut să își reducă activitatea în perioadele de vârf.

Peter Magyar

Peter Magyar. Sursă foto: Facebook

Dunărea își revine în Ungaria, iar autoritățile schimbă regulile privind consumul de energie

Potrivit autorităților ungare, apelul adresat populației și companiilor a avut efect, iar consumul de energie electrică a scăzut cu aproximativ 600-700 MW pe zi în intervalul de vârf.

Printre măsurile adoptate s-au numărat suspendarea transportului feroviar de marfă în anumite intervale orare și stingerea iluminatului decorativ al unor clădiri din Budapesta.

Ploile din bazinul Dunării aduc primele semne de revenire

Deși autoritățile anunță o ameliorare a situației energetice, efectele nivelului redus al Dunării continuă să fie resimțite.

Navigația comercială rămâne afectată pe mai multe sectoare ale fluviului din Ungaria, unde adâncimea apei nu permite încă desfășurarea transportului în condiții normale, iar unele nave sunt obligate să circule cu încărcături reduse.

În același timp, precipitațiile căzute în bazinul alpin al Dunării, inclusiv în Austria, încep să producă efecte. Apa provenită din ploi este așteptată să contribuie la creșterea nivelului fluviului în următoarele zile, iar joi autoritățile raportau o majorare de aproximativ trei centimetri în ultimele 24 de ore la Budapesta și Paks.

Situația din România

Autorităţile din România  continuă operaţiunile pentru scufundarea în Dunăre a celor patru barje încărcate - două la 500 de metri de intrarea în braţul Bala şi alte două în amonte, oblic faţă de direcţia curentului - pentru a forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi din debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă. Potrivit specialiştilor, situaţia hidrologică rămâne dificilă, debitul Dunării la intrarea în ţară fiind, vineri, de 1.400 mc/s, un nou minim istoric, valoare ce se va menţine pe parcursul întregii săptămâni.

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