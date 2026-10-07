JD Vance dezvăluie ce trebuie să facă Iranul pentru a opri războiul

Vicepreședintele american JD Vance a declarat pentru Reuters că Iranul trebuie să își reducă în mod „semnificativ” capacitatea de îmbogățire a uraniului pentru ca Statele Unite să accepte un acord care să pună capăt războiului dintre cele două țări. Declarațiile au fost făcute într-un interviu exclusiv acordat luni, după vizita lui Vance în Alaska.

Poziția Washingtonului vine în contextul unor negocieri dificile între SUA și Iran, în timp ce conflictul a intrat în cea de-a opta lună. Cele două părți au schimbat în ultimele săptămâni propuneri privind încetarea războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de energie. Reuters

Vance a transmis că Washingtonul nu consideră suficiente eventualele promisiuni privind reducerea ulterioară a activităților nucleare. Potrivit vicepreședintelui american, orice acord trebuie să includă o reducere concretă a capacității Iranului de a îmbogăți uraniu.

„Dacă nu vrei o armă nucleară, atunci de ce ai nevoie de combustibil îmbogățit la 60%?”, a declarat Vance pentru Reuters. El a adăugat că Iranul ar trebui să demonstreze prin acțiuni că nu intenționează să construiască o armă nucleară.

„Nu vom schimba cuvinte pentru acțiuni”, a spus vicepreședintele american, subliniind că Statele Unite așteaptă concesii nucleare concrete din partea Teheranului.

Iranul și Statele Unite au negociat în ultimele săptămâni în încercarea de a găsi o soluție diplomatică. Președintele Donald Trump a respins însă cea mai recentă propunere venită de la Teheran și a avertizat că operațiunile militare s-ar putea intensifica după alegerile legislative americane din noiembrie.

Un alt obstacol în negocieri este, potrivit lui Vance, incertitudinea privind mecanismul real de luare a deciziilor din Iran.

Vicepreședintele american a declarat că oficialii SUA discută cu președintele Masoud Pezeshkian și ministrul de Externe Abbas Araqchi, dar Washingtonul nu știe cu certitudine câtă autoritate au aceștia în structura de putere iraniană. Afirmațiile vin după loviturile americano-israeliene de la începutul războiului, în urma cărora liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis.

„Unul dintre lucrurile pe care le-am constatat este că nu este complet clar cum ia țara lor deciziile”, a spus Vance.

Președintele Donald Trump a făcut marți o afirmație similară, declarând că „nimeni nu știe” cine conduce Iranul.

Teheranul respinge însă această caracterizare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a afirmat că oficialii americani cunosc interlocutorii iranieni și modul în care funcționează sistemul decizional. Potrivit acestuia, problema ar fi mai degrabă pozițiile contradictorii și mesajele diferite transmise de oficialii americani.

Redeschiderea Strâmtorii Hormuz este un obiectiv important al discuțiilor. Ruta maritimă este esențială pentru transporturile de petrol și gaze din regiunea Golfului, iar conflictul a afectat puternic piețele energetice internaționale.

Vance a declarat pentru Reuters că trupele iraniene reușesc periodic să atace nave comerciale în strâmtoare, însă, în opinia administrației americane, nu au capacitatea de a opri în mod eficient exporturile de energie prin această rută.

Perturbările produse de conflict au menținut prețurile energiei la niveluri ridicate. Reuters relata la începutul lunii octombrie că petrolul Brent se tranzacționa la peste 100 de dolari pe baril, în timp ce industria energetică avertiza că efectele asupra piețelor ar putea persista.

Conflictul a devenit în același timp o problemă economică și politică pentru administrația Trump. Potrivit unei evaluări a Congressional Budget Office, războiul costase Statele Unite 38 de miliarde de dolari până la 1 august, iar cheltuielile erau estimate să crească cu aproximativ 3 miliarde de dolari pe lună.

Creșterea costurilor energetice și presiunea asupra bugetului federal apar într-un moment sensibil pentru administrația republicană, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Vance a participat marți la un eveniment electoral în Alaska, unde l-a susținut pe senatorul republican Dan Sullivan. Vicepreședintele este considerat una dintre figurile importante ale Partidului Republican, iar activitatea sa în negocierile privind Iranul îi conferă un rol important în strategia administrației Trump.

Întrebat de Reuters dacă intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2028, Vance a spus că nu a luat o decizie și că nu s-a gândit prea mult la acest subiect.