O campanie intensă de bombardamente americane asupra Iranului a fost pusă pe pauză vineri noapte, după ce vicepreședintele JD Vance și generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de Stat Major, i-au transmis președintelui Donald Trump îngrijorări serioase privind o potențială escaladare a conflictului, potrivit unor surse citate de CNN.

Operațiunile militare americane sunt „în așteptare” după 13 zile consecutive de lovituri aeriene.

Pentagonul a avertizat Casa Albă cu privire la epuizarea semnificativă a stocurilor de muniție. Deși Donald Trump a cerut continuarea discuțiilor diplomatice, administrația își menține pe masă opțiunea unei escaladări militare. O modalitate de a spune că orice este posibil.

În cadrul unei întâlniri care a avut loc vineri la Casa Albă, generalul Dan Caine a ridicat în mod specific problema stocurilor de muniție ale SUA și alte potențiale implicații negative ale extinderii conflictului.

Conform surselor, generalul i-a comunicat președintelui că armata poate executa cu succes opțiunile disponibile, dar a ținut să lanseze un avertisment clar cu privire la consecințe.

Problema stocurilor de armament a fost doar una dintre numeroasele îngrijorări prezentate lui Trump în timpul ședinței.

În prezent, nu este clar dacă avertismentele privind muniția sau teama unei escaladări incontrolabile au fost motivele principale pentru care SUA au oprit seria de atacuri nocturne.

În ciuda acestor avertismente, Sean Parnell, purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, a transmis un mesaj de forță „Armata Americii este cea mai puternică din lume și are tot ce îi trebuie pentru a executa misiuni la momentul și locul ales de Președinte. Am executat multiple operațiuni de succes [...] asigurându-ne, în același timp, că armata SUA dispune de un arsenal profund de capabilități pentru a ne proteja cetățenii și interesele.”

Într-o declarație oficială, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a subliniat abordarea duală a administrației: „Președintele Trump a fost mereu consecvent în afirmarea faptului că preferă o soluție diplomatică, dar continuă să dețină toate opțiunile dacă Iranul își continuă activitățile teroriste în Strâmtoarea Hormuz sau împotriva aliaților.”

Cheung a adăugat că, după „13 zile consecutive de atacuri împotriva țintelor militare” și sancțiuni care au paralizat economia iraniană, ar fi înțelept ca regimul de la Teheran să negocieze, altfel „știu ce se va întâmpla”.

Prezent vineri în fața jurnaliștilor, Donald Trump a afirmat că oficialii americani negociază activ cu Iranul și a susținut că Teheranul pare să devină „mai serios” în discuții. Totuși, liderul de la Casa Albă nu a exclus posibilitatea reluării bombardamentelor într-o „manieră mai puternică”.

Conform unor surse familiare cu situația, chiar și în timp ce Trump declara public că ia în calcul un atac masiv, le ordonase în privat negociatorilor să „continue discuțiile”. Acest lucru subliniază dificultatea cu care se confruntă președintele în găsirea unor opțiuni militare care să producă rezultatele dorite fără a trimite trupe la sol.

De altfel, multiple surse ale CNN au precizat că puțini membri din cercul apropiaților lui Trump sau din interiorul Pentagonului cred că opțiunile actuale de escaladare, care exclud o invazie terestră, vor avea succesul scontat.

În paralel, țările din Golf au îndemnat la reținere în conversațiile recente cu oficialii administrației americane, deși au recunoscut capacitățile unice ale SUA de a escalada conflictul dacă decid să o facă.