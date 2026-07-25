Planul SUA de a confisca uraniul îmbogățit din Iran, dezvăluit

Forțele SUA de operațiuni speciale așteaptă în curând să lanseze „cea mai sofisticată operațiune din istoria militară” pentru a confisca uraniul îmbogățit al Iranului din siturile nucleare puternic fortificate.

„Îmi pare rău să spun asta, dar cred că cea mai probabilă modalitate de a scăpa de materialul nuclear al Iranului, cel puțin de ceea ce au în prezent, este o operațiune militară, deoarece negocierile nu merg nicăieri repede”, a declarat Joseph Rodgers, director adjunct al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Operațiunea extrem de complexă ar implica mii de trupe terestre care ar lua cu asalt instalațiile nucleare ale Iranului - navigând prin capcane, utilizând echipe de construcții și menținând o forță defensivă importantă în jurul siturilor - a declarat vineri o sursă familiarizată cu planificarea militară pentru The New York Post.

De acolo, o mică echipă de operatori speciali ar efectua recuperarea propriu-zisă - un proces „extrem de periculos”, a spus persoana respectivă.

„Cred că aceasta ar fi una dintre cele mai sofisticate operațiuni, dacă nu chiar cea mai sofisticată, din istoria militară”, a spus Rodgers.

„Aceasta ar fi o operațiune complexă și dificilă din punct de vedere logistic într-un mediu contestat. Armata Iranului este destul de distrusă, dar este totuși mai sofisticată decât cubanezii care îl păzeau pe Maduro.”

Grupul de operatori speciali ar putea include Escadrila Argintie a SEAL Team 6, Batalionul 2 Ranger și Compania 21 de Artillerie a Armatei, potrivit unui raport al publicației independente The High Side.

Compania 21 de Artillerie ar fi responsabilă de manipularea și transportul oricărei cantități de uraniu îmbogățit din instalațiile de la instalația Fordo, în mare parte distrusă, și de la instalația Isfahan, grav avariată, conform raportului.

AIEA a raportat în 2025 că Iranul deținea peste 9 tone de uraniu îmbogățit.

„Trebuie să creezi un perimetru securizat în jurul tuturor siturilor în care încerci să intri și să extragi materiale. Acest lucru ar necesita forțe terestre pentru a securiza un perimetru și apoi pentru a crea o rută sigură pentru convoi către pistă de aterizare”, a spus Rodgers.

Echipajele militare americane ar trebui să sape intrările distruse ale siturilor, respingând în același timp atacurile armatei iraniene.

„Deci, cât timp poți susține asta și totuși să poți exfiltra toate forțele?”, a spus Richard Goldberg, care a ocupat funcția de director pentru combaterea armelor de distrugere în masă iraniene pentru Consiliul de Securitate Națională al Casei Albe în prima administrație Trump.

Misiunea ar necesita, de asemenea, controlul complet al unui coridor de spațiu aerian care ar permite armatei să zboare către o locație sigură.

Iranul se pregătește pentru un atac asupra instalației din Isfahan.

„Am văzut rapoarte despre consolidarea instalației de la Isfahan de către Iran, despre amplasarea de capcane și despre staționarea potențială a forțelor perimetrale”, a declarat Goldberg.

„Nu există niciun element de surpriză în acest moment. Țintele sunt fixe. Știm unde se află. Iranienii știu unde se află.”

Iranul a amplasat mine și explozibili în tunelurile instalației de la Isfahan, anticipând un raid asupra instalației.

Muntele Kolang a devenit o nouă țintă după ce s-a raportat că Iranul a transportat sute de centrifuge nucleare la locația de îmbogățire a uraniului Natanz în ultima lună.

„Nu știm câte centrifuge sunt acolo jos. Ar încerca să le demonteze, să le distrugă, să le scoată? Adică, mai probabil, dacă ar trebui să efectuați o misiune de operațiuni speciale în interiorul Muntelui Kolang, motivul pentru care ați face asta ar fi că nu credeți că puteți prăbuși instalația printr-un atac aerian”, a spus Goldberg.

Determinarea dacă atacurile aeriene ar fi suficiente se bazează pe cunoștințele comunității de informații americane despre schemele și punctele slabe ale clădirii - la fel ca distrugătoarele de buncăre care au vizat puțul de aerisire din călcâiul lui Achille al puternic fortificatului Fordo, potrivit lui Goldberg.

„Aceasta este o misiune de distrugere”, a spus Goldberg. Spre deosebire de Isfahan și Fordo, SUA ar putea avea un succes rapid în atacul de la Muntele Kolang.

„Muntele Kolang ar putea fi similar cu raidul lui Maduro”, a spus el despre operațiunea care l-a arestat pe fostul dictator comunist din Venezuel, Nicolas Maduro în complexul prezidențial al capitalei Caracas.