Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a adresat sâmbătă un apel direct către Phenian, propunând inițierea unui dialog oficial pentru a pune capăt Războiului din Coreea. Din punct de vedere tehnic, conflictul dintre cele două state din peninsulă continuă de peste șapte decenii, în lipsa unui tratat definitiv de pace, conform AFP.

Discursul liderului de la Seul a fost susținut cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a eliberării de sub ocupaţia japoneză. Cu această ocazie, șeful statului sud-coreean a reiterat disponibilitatea de a purta discuții necondiționate cu vecinii din Nord privitoare la programul lor nuclear.

Luptele din Războiul din Coreea au fost declanșate de atacul Nordului și s-au oprit doar printr-un armistițiu semnat la finalul confruntărilor militare. Din acest motiv, starea de război dintre cele două națiuni a rămas valabilă în teorie până în prezent.

„Să lăsăm deoparte intenţiile de a ne ameninţa reciproc şi să începem discuţii pentru a pune capăt acestui lung război, ca părţi direct implicate”, a îndemnat Lee Jae Myung în discursul său.

Oficialii din Coreea de Sud speră că o apropiere diplomatică va deschide cale altor negocieri critice pentru securitatea regională. Schimbarea de viziune de la Seul marchează o distanțare clară de liniile dure adoptate de fostele administrații.

„În acest fel, ar putea fi posibil să se discute şi măsuri eficiente pentru a opri dezvoltarea capacităţilor nucleare ale Coreei de Nord”, a adăugat preşedintele sud-coreean, adoptând o poziţie contrară abordării dure a predecesorului său faţă de ţara vecină.

Răspunsul autorităților din Coreea de Nord rămâne unul reticent. Regimul condus de Kim Jong Un a respins anterior tentativele de dialog ale lui Lee Jae-myung și a criticat vehement exerciţiile militare desfășurate de Seul alături de Washington, amenințând cu o escaladare a măsurilor defensive.

În plus, Phenianul își menține ferm statutul de putere nucleară ireversibilă. Tensiunile au crescut constant după ce negocierile purtate de Donald Trump și Kim Jong Un la summitul din Hanoi s-au blocat din cauza neînțelegerilor privind ridicarea sancțiunilor economice și denuclearizarea.

În încercarea de a adapta strategia la realitățile din teren, Ministerul Unificării din Coreea de Sud a schimbat abordarea strategică, mutând accentul de pe dezmembrarea imediată a arsenalului atomic pe blocarea extinderii acestuia.

Planurile de pace sunt complicate și de contextul geopolitic global. Coreea de Nord s-a implicat direct în conflictul din Ucraina, sprijinind acțiunile militare ale Rusiei prin trimiterea de trupe pe front și furnizarea de armament.