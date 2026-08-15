România a depus oficial vineri seara cererea de plată numărul 5 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având o valoare totală de 2,84 miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Aceasta reprezintă penultima cerere de plată pe care țara noastră trebuie să o transmită către Comisia Europeană în cadrul acestui mecanism de finanțare.

Pachetul transmis la Bruxelles cuprinde un număr semnificativ de angajamente pe care România le-a asumat pentru modernizarea economiei și a administrației. Din suma totală solicitată, o parte consistentă este reprezentată de fonduri nerambursabile.

„Ieri seară, la ora 20:00, România a depus oficial cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare totală de 2,84 miliarde euro. CP5 include 75 de ţinte şi jaloane (21 de reforme, 54 de investiţii), cumulând în valoare netă 1,65 miliarde euro bani europeni nerambursabili (granturi) şi 433 milioane euro pe componenta de împrumut. Este penultima cerere de plată din PNRR. Cu această depunere, ajungem la 78% absorbţie pe partea de granturi. Când am preluat mandatul, anul trecut, eram la 47% - acumulat în 4 ani şi jumătate”, a scris Pîslaru, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Conform datelor furnizate de oficialul Guvernului, ritmul de atragere a banilor europeni a înregistrat o avansare vizibilă în ultimele douăsprezece luni. În ultimul an, la absorbția fondurilor s-au adăugat 31 de puncte procentuale, fiind păstrată integral alocarea totală de 13,57 miliarde de euro prevăzută pentru componenta de granturi.

Pe lângă gestionarea portofoliului de la proiecte europene, ministrul coordonează în prezent și activitatea de la Ministerul Muncii, unde se lucrează la un alt proiect major inclus în reformele asumate.

„După transmiterea cererii de plată de către colegii din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (cărora le mulţumesc din nou), am mers la Ministerul Muncii, unde am rămas până după miezul nopţii cu echipa să lucrăm la proiectul salarizării unitare. Le mulţumesc, de asemenea, şi colegilor de la Ministerul Muncii”, a precizat Pîslaru, care asigură interimatul şi la Ministerul Muncii.

Planul Național de Redresare și Reziliență al României este finanțat cu un buget total de 21,41 miliarde euro. Această sumă este structurată în două componente principale, respectiv 13,57 miliarde euro sub formă de granturi nerambursabile și 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.