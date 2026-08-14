Doi români au fost condamnați la câte 17 ani de închisoare în Anglia, după ce au recunoscut că au drogat doi bărbați care au murit ulterior. Adina Mihai și Mădălin Dumitru își ademeneau victimele sub pretextul unor servicii sexuale, după care le administrau un sedativ puternic și le furau banii și obiectele de valoare, potrivit BBC.

Cei doi au recunoscut că au contribuit la moartea lui Gary Mouat, în vârstă de 37 de ani, din Oxfordshire, și a lui Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, din Gloucestershire. De asemenea, Adina Mihai și Mădălin Dumitru au admis că au drogat și alte persoane, care au supraviețuit.

Cele două cazuri de deces au avut loc în 2024 și 2025. Adina Mihai, în vârstă de 31 de ani, își promova serviciile sexuale pe internet și lua legătura cu bărbați care căutau astfel de servicii.

După ce ajungea la locuințele victimelor, femeia le punea în băuturi un sedativ puternic. După ce bărbații își pierdeau starea de conștiență, le lua banii și obiectele de valoare.

Mădălin Dumitru, în vârstă de 30 de ani, rămânea în apropiere și intervenea după ce primea semnalul partenerei sale. Cei doi furau bani, bijuterii și ceasuri.

Cei doi foloseau un sedativ puternic, potrivit oamenilor legii

Anchetatorii au stabilit că românii foloseau GBL, o substanță care poate avea efecte grave asupra organismului. Cantitățile administrate victimelor erau stabilite fără o dozare sigură, potrivit informațiilor prezentate la proces. Judecătoarea a atras atenția asupra riscurilor pe care cei doi ar fi putut să le afle cu ușurință.

„Dacă ați fi făcut cea mai superficială cercetare, ați fi știut că GBL poate fi extrem de toxic”, a explicat judecătoarea care a prezentat sentința.

Una dintre victime, Gary Mouat, avea 37 de ani și suferea de probleme cardiace. Inițial, moartea bărbatului nu a fost considerată suspectă.

După un al doilea deces, anchetatorii au identificat elemente comune între cele două cazuri și au reluat verificările privind moartea lui Mouat.

Adina Mihai și Mădălin Dumitru au ajuns în atenția polițiștilor după ce mașina BMW în care se aflau a fost oprită în trafic.

Dumitru conducea autoturismul, iar Mihai se afla pe scaunul din dreapta. Polițiștii au găsit în mașină obiecte care aparțineau unora dintre victime.

Anchetatorii au descoperit și amprentele Adinei Mihai pe pahare de vin găsite în locuințele bărbaților care fuseseră drogați.

Cei doi au fost judecați de Curtea Coroanei din Oxford și au primit câte 17 ani de închisoare pentru faptele recunoscute.