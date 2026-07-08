Ruth Ellis, ultima femeie condamnată la moarte și executată prin spânzurare în Regatul Unit, a fost grațiată condiționat de rege, la peste șapte decenii de la cazul care a provocat dezbateri intense. Decizia vine după demersurile făcute de familia acesteia, care a susținut că, în timpul procesului, nu au fost luate în considerare informații importante despre abuzurile fizice și emoționale la care Ellis ar fi fost supusă de partenerul său, potrivit BBC.

Regele Marii Britanii a acceptat recomandarea autorităților privind acordarea unei grațieri condiționate pentru Ruth Ellis, potrivit unui anunț făcut de David Lammy în fața parlamentarilor.

Cazul lui Ruth Ellis a rămas unul dintre cele mai cunoscute din istoria judiciară britanică, aceasta fiind ultima femeie executată înainte ca pedeapsa capitală să fie eliminată pentru crimă în Regatul Unit.

Ruth Ellis a fost spânzurată pe 13 iulie 1955, după ce a fost găsită vinovată pentru uciderea iubitului ei, David Blakely.

Femeia l-a împușcat mortal în fața unui pub din Londra, după o relație marcată de conflicte, tensiuni și acuzații de infidelitate.

Cazul a devenit ulterior un simbol al discuțiilor despre violența domestică și despre modul în care astfel de circumstanțe erau tratate de sistemul judiciar al vremii.

Descendenții lui Ruth Ellis au solicitat anul trecut o grațiere postumă, argumentând că procesul nu a reflectat întreaga poveste din spatele tragediei.

Aceștia au susținut că Ellis ar fi fost victima unor abuzuri repetate din partea lui David Blakely înainte de momentul crimei și că aceste aspecte nu au avut greutatea necesară în fața instanței.

După anunțul făcut în Camera Comunelor, autoritățile britanice au confirmat acordarea grațierii condiționate.

În Regatul Unit, pedeapsa cu moartea a fost eliminată treptat. Ultimele execuții au avut loc în 1964, iar un an mai târziu autoritățile britanice au suspendat pedeapsa capitală pentru crimă. Măsura a devenit definitivă în 1969 în Anglia, Țara Galilor și Scoția, iar în Irlanda de Nord în 1973.