Partidul Laburist britanic avea 264.754 de membri la sfârșitul anului 2025, potrivit noilor conturi anuale ale formațiunii, în scădere puternică față de anii în care Jeremy Corbyn conducea partidul. Cifra indică o continuare a declinului bazei de membri început după vârful de peste 500.000 de persoane înregistrat în 2019.

Datele arată că revenirea Laburiștilor la guvernare nu a fost însoțită de o relansare similară a organizației de la bază. Partidul condus de Keir Starmer a câștigat alegerile generale din iulie 2024, însă numărul membrilor continuă să scadă.

Declinul este semnificativ raportat la perioada Jeremy Corbyn. Partidul Laburist ajunsese la 532.046 de membri la sfârșitul lui 2019, una dintre cele mai ridicate cifre înregistrate de un partid politic european.

Ultimele date oficiale disponibile anterior arătau deja o scădere importantă. La 31 decembrie 2024, Laburiștii aveau 333.235 de membri, față de 370.450 cu un an înainte, potrivit conturilor depuse la Electoral Commission.

Noua cifră de 264.754 indică o reducere de aproximativ 68.500 de membri într-un singur an, dacă datele din conturile pentru 2025 sunt comparate cu totalul oficial de la sfârșitul lui 2024.

Pierderile de membri nu au apărut după revenirea Laburiștilor la putere. În 2024, partidul pierduse deja 37.215 membri, iar totalul coborâse la 333.235. Scăderea a avut loc în același an în care formațiunea a obținut victoria categorică în alegerile generale.

Evoluția reflectă transformarea partidului după schimbarea conducerii. Sub Starmer, Laburiștii au trecut printr-un proces de repoziționare politică și reorganizare internă, în timp ce o parte dintre membrii atrași în perioada Corbyn au părăsit formațiunea.

În mai puțin de șapte ani, diferența față de vârful din 2019 a devenit astfel de peste 267.000 de membri.

Declinul Laburiștilor are loc în paralel cu ascensiunea Green Party of England and Wales.

Verzii au anunțat în martie 2026 că au depășit 200.000 de membri, după ce în septembrie 2025 aveau aproximativ 68.000. Creșterea a fost accelerată după alegerea lui Zack Polanski în funcția de lider și după victoria partidului în alegerile parțiale din Gorton și Denton.

La începutul lunii martie, formațiunea anunța deja peste 215.000 de membri, după înscrierea a peste 15.000 de persoane într-o singură săptămână.

O parte dintre noii membri ai Verzilor ar putea proveni din rândul foștilor susținători, însă amploarea acestui transfer nu poate fi stabilită cu exactitate pe baza datelor publice.

Conservatorii britanici nu publică în mod regulat un număr oficial de membri comparabil cu cel prezentat de Partidul Laburist în conturile sale.

Datele financiare oferă însă un indicator al evoluției bazei de membri: veniturile Partidului Conservator provenite din cotizațiile membrilor au scăzut de la 2,1 milioane de lire sterline în 2024 la 1,7 milioane de lire sterline în 2025.

Evoluția arată că presiunea asupra organizațiilor politice tradiționale din Marea Britanie nu este limitată la Laburiști. În același timp, formațiuni mai mici, în special Green Party și Reform UK, au reușit să atragă un număr tot mai mare de membri.

Numărul de membri nu se traduce automat în rezultate electorale. Laburiștii au demonstrat acest lucru în 2024, când a revenit la guvernare în pofida scăderii continue a bazei sale de membri.

Totuși, o organizație mai mică poate însemna mai puțini voluntari pentru campanii, mai puține cotizații și o implicare redusă la nivel local.

În același timp, ascensiunea Verzilor creează o presiune suplimentară asupra Laburiștilor pentru voturile alegătorilor de stânga și progresiști.