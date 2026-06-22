Andy Burnham, una dintre cele mai cunoscute figuri ale Partidului Laburist, este considerat de tot mai mulți analiști și membri ai formațiunii un posibil candidat la funcția de prim-ministru al Marii Britanii, după anunțul retragerii lui Keir Starmer din fruntea guvernului și a partidului. Politicianul în vârstă de 56 de ani și-a construit reputația printr-un stil direct de comunicare și prin mesajele sale axate pe reducerea decalajelor dintre Londra și restul țării, potrivit The New York Times.

Susținătorii săi cred că acesta ar putea consolida legătura Partidului Laburist cu electoratul, în special în regiunile din nordul Angliei.

Andy Burnham nu este la prima tentativă de a ajunge în fruntea formațiunii. După înfrângerea laburiștilor la alegerile generale din 2010, el a candidat pentru conducerea partidului, însă s-a clasat pe locul al patrulea.

Cinci ani mai târziu, a intrat din nou în cursă, dar a fost învins de Jeremy Corbyn. Cu toate acestea, revenirea sa în prim-planul politicii britanice îi oferă o nouă oportunitate de a aspira la cea mai înaltă funcție din partid și, implicit, la cea de prim-ministru.

Născut la Liverpool, în 1970, Burnham a studiat limba engleză la Universitatea Cambridge. Înainte de a intra în politică, a lucrat ca cercetător și consilier politic.

A fost ales pentru prima dată în Parlament în 2001, reprezentând circumscripția Leigh. În perioada guvernelor conduse de Tony Blair și Gordon Brown, a ocupat mai multe funcții importante, inclusiv în domeniile finanțelor, culturii și sănătății.

În 2017 a renunțat la mandatul parlamentar pentru a candida la funcția de primar al regiunii Greater Manchester, poziție pe care a deținut-o timp de nouă ani și care i-a consolidat profilul public.

Popularitatea sa a crescut semnificativ în perioada pandemiei de COVID-19, când a criticat deschis măsurile impuse de guvern pentru regiunile din nordul Angliei. Discursurile sale și pozițiile adoptate în acea perioadă l-au transformat într-una dintre cele mai vizibile figuri ale administrației locale britanice.

De-a lungul carierei, Burnham a susținut constant că dezvoltarea economică și politică a Regatului Unit a fost concentrată excesiv în jurul Londrei, în detrimentul altor regiuni. Recent, politicianul a declarat că Marea Britanie a fost „pe o cale greșită timp de 40 de ani”.

Interesul pentru Andy Burnham a crescut după ce Keir Starmer a anunțat că va renunța atât la funcția de prim-ministru, cât și la cea de lider al Partidului Laburist, urmând să rămână în funcție până la alegerea unui succesor.

Potrivit presei britanice, numele lui Burnham este vehiculat tot mai des printre favoriții la preluarea conducerii partidului. Nominalizările pentru funcția de lider urmează să fie depuse în luna iulie, iar o eventuală schimbare de conducere ar putea avea loc în septembrie.