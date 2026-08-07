Eclipsa de Soare va reduce producția de energie în Marea Britanie

Eclipsa de Soare din 12 august va reduce temporar producția de energie solară în Marea Britanie, iar centralele pe gaze și sistemele de stocare vor fi folosite pentru a compensa scăderea. National Energy System Operator estimează o pierdere de până la 1,3 gigawați, echivalentul producției a două reactoare nucleare aflate în funcțiune în Regatul Unit, potrivit The Telegraph.

National Energy System Operator (NESO), instituția care administrează rețeaua britanică de electricitate, estimează că producția centralelor pe gaze va trebui intensificată în perioada în care energia solară va scădea.

Reducerea poate ajunge până la 1,3 GW, nivel comparabil cu producția cumulată a două dintre reactoarele nucleare care funcționează în prezent în Marea Britanie.

Eclipsa va avea loc miercuri, 12 august, și va fi cea mai amplă vizibilă în Marea Britanie după cea din 1999.

Un analist Neso a declarat: „Efectele eclipsei se resimt pe o arie geografică vastă, extinzându-se peste întreaga Europă și ajungând chiar și în America”.

În punctul maxim al fenomenului, discul solar va fi acoperit aproape în totalitate, ceea ce va reduce pentru o perioadă producția parcurilor fotovoltaice.

„Gradul maxim de acoperire a discului solar va fi de aproximativ 95%, ceea ce înseamnă că 95% din Soare va fi obturat de Lună. Acest lucru va influența producția de energie solară... iar noi, în calitate de operator prudent al rețelei, analizăm situația de aproximativ un an, evaluând impactul estimat asupra capacităților de producție descentralizată", a mai transmis analistul NESO.

Oscilațiile bruște ale producției pot crea probleme pentru stabilitatea rețelei dacă nu sunt gestionate, însă NESO estimează că efectul eclipsei va putea fi compensat cu ajutorul capacităților de rezervă alimentate cu gaze naturale și al bateriilor.

Fenomenul este așteptat între orele 18:00 și 20:00. Pentru că eclipsa se produce spre seară, reducerea producției solare va fi mai mică decât ar fi fost în cazul în care Soarele ar fi fost acoperit în jurul prânzului.

Cu toate acestea, producătorilor de energie li s-a cerut să fie pregătiți să furnizeze capacitate suplimentară dacă va fi necesar. Umbra Lunii se va deplasa de la nord spre sud, iar efectele cele mai puternice sunt așteptate în vestul Marii Britanii. Partea de est va fi mai puțin afectată. În consecință, instalațiile solare din Țara Galilor, Devon și Cornwall ar urma să înregistreze cele mai mari reduceri ale producției.

Potrivit estimărilor NESO, scenariul cel mai probabil pentru eclipsa de soare presupune o diminuare a producției cu aproximativ 0,7 GW. În anumite condiții, pierderea poate urca însă până la 1,3 GW, în funcție de nivelul de însorire din orele care preced eclipsa.

Într-o zi cu mult soare, energia solară poate furniza până la 16 GW din capacitatea de producție a energiei electrice din Marea Britanie. Pregătirile pentru eclipsă au loc într-o perioadă în care NESO se confruntă și cu critici fără legătură cu acest fenomen.

În ultimele săptămâni au apărut acuzații potrivit cărora angajați ai organizației ar fi fost implicați în ascunderea unor riscuri privind posibile întreruperi ale alimentării cu energie. NESO a angajat o firmă independentă de avocatură pentru a verifica acuzațiile, după ce Claire Coutinho, ministrul din „cabinetul din umbră” responsabil de energie, a susținut că unor angajați li s-ar fi cerut să nu lase urme scrise în legătură cu măsurile pentru stabilizarea rețelei în timpul valului de căldură din iunie.

Organizația a fost criticată recent și de reprezentanți importanți ai industriei energiei regenerabile, în legătură cu modul în care a gestionat lista de așteptare pentru noile racordări la rețea.

În ciuda reducerii anticipate a producției solare, operatorul britanic estimează că sistemul dispune de suficiente resurse pentru a compensa variația.

Un purtător de cuvânt al NESO a declarat că scăderea preconizată a producției de energie solară se încadrează în limitele capacității sistemului de a gestiona situația: "Eclipsa este un eveniment previzibil, care a fost inclus în planificarea operațională cu mult timp înainte.

Se anticipează o reducere temporară a producției de energie solară pe durata eclipsei, însă sistemul energetic al Marii Britanii este conceput astfel încât să facă față variațiilor de generare a energiei pe parcursul zilei. Participanții la piață își pot planifica activitatea în funcție de aceste schimbări, iar Neso va continua să aplice procedurile operaționale obișnuite pentru a asigura echilibrul dintre cererea și oferta de energie electrică".