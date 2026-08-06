Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns joi la aproximativ 1.540 de metri cubi pe secundă, în timp ce pe sectorul din dreptul Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă valorile au coborât la circa 300 de metri cubi pe secundă, arată datele furnizate de cele mai recente măsurători ale autorităților. Situația devine din ce în mai tensionată, în condițiile în care nivelul apei scade mai rapid decât se estimase inițial, punând presiune pe funcționarea unităților energetice.

Reprezentanții Administrației Naționale Apele Române avertizează că ritmul de scădere al fluviului este principala provocare din acest moment. Scăderile zilnice înregistrate pe sectorul energetic afectează direct debitele necesare pentru răcirea și operarea în siguranță a centralei.

„În momentul de faţă, debitul la intrarea în ţară e undeva la 1.540. La Cernavodă este în jur de 300 de metri cubi pe secundă, după ultimele măsurători de viteză în sectorul respectiv. A scăzut cu doi centimetri în ultima zi. Continuăm, cu sprijinul AFDJ, acţiunile de dragaj, va fi mutat şi greiferul în zona pintenului, cum îi spun eu, mai simplificat, astfel încât să încercăm să mai câştigăm o secţiune prin care să se scurgă curentul orientat către direcţia aceea”, a afirmat directorul general adjunct în cadrul Administraţiei Naţionale Apele Române, Sorin Rîndaşu.

Pentru a preveni o oprire neprogramată a producției de energie nucleară, autoritățile de gospodărire a apelor derulează intervenții tehnice pe fluviu. Se lucrează la reconfigurarea secțiunii de scurgere prin dragaje și reorientarea curenților, astfel încât să fie direcționat un volum mai mare de apă către prizele de alimentare ale centralei.

Oficialul Apele Române a explicat că aceste demersuri au ca scop principal câștigarea de timp și menținerea nivelului minim necesar pentru operațiunile de la Cernavodă.

„Aceste măsuri sper eu să conducă la o creştere care să ne permită funcţionarea centralei nucleare încă patru zile, Doamne ajută! Problema pe care o avem este că scăderea prognozată este cu un ritm mai mare, de patru centimetri pe zi, după care trei. Dacă reuşim să încetinim acest lucru, poate fi considerat un succes”, a adăugat Sorin Rîndaşu.

Pronosticul rămâne rezervat, iar evoluția din următoarele zile depinde direct de eficiența lucrărilor de dragaj și de încetinirea ritmului de scădere a cota fluviului.