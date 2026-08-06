Ministerul Energiei face apel la populație, companii, instituții publice și prosumatori să reducă voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19:00-23:00, până la 31 august, pe fondul crizei energetice provocate de seceta severă și de nivelul extrem de scăzut al Dunării. Autoritățile spun că măsura este preventivă și are rolul de a evita restricții mai dure în perioada următoare.

Ministerul Energiei, împreună cu Transelectrica, ANRE, Nuclearelectrica și celelalte instituții implicate, a lansat un apel oficial către consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori pentru reducerea voluntară a consumului de energie electrică în intervalul orar 19:00-23:00, până la data de 31 august.

Potrivit instituției, măsurile sunt preventive și urmăresc reducerea presiunii asupra Sistemului Energetic Național în orele de consum maxim, protejarea alimentării cu energie electrică a populației și a serviciilor esențiale, precum și diminuarea riscului de aplicare a unor măsuri restrictive.

„Recomandările sunt voluntare, temporare şi preventive, scopul lor fiind traversarea acestei perioade fără întreruperi şi evitarea unor măsuri mai restrictive”, precizează Ministerul Energiei.

Oficialii explică faptul că România se confruntă cu o situație energetică dificilă, generată în principal de seceta severă și de reducerea accentuată a debitului Dunării, care a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii aproximativ 40 de ani.

Potrivit Ministerului Energiei, prognozele hidrologice nu indică o îmbunătățire pe termen scurt, motiv pentru care autoritățile monitorizează permanent producția, consumul, importurile și evoluția nivelului Dunării.

În paralel, sunt mobilizate capacitățile de producție disponibile, sunt asigurate importurile necesare și este urmărită menținerea echilibrului dintre producție și consum pentru funcționarea în siguranță a Sistemului Energetic Național.

Ministerul recomandă populației să evite folosirea simultană a aparatelor cu consum ridicat de energie în intervalul 19:00-23:00 și să mute aceste activități în intervalul 11:00-17:00, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai mare.

Printre activitățile care pot fi reprogramate se numără:

-folosirea mașinii de spălat rufe; -utilizarea mașinii de spălat vase; -folosirea uscătorului de rufe; -încărcarea autoturismelor electrice; -utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu consum ridicat.

Totodată, autoritățile recomandă stingerea luminilor și oprirea echipamentelor care nu sunt utilizate.

Ministerul arată că nu solicită oprirea aparatelor necesare pentru protejarea sănătății, menținerea unei temperaturi suportabile în locuințe sau funcționarea echipamentelor medicale.

Consumatorii industriali cu un consum anual de peste 50.000 MWh sunt încurajați să reducă voluntar consumul în intervalul 19:00-23:00, acolo unde procesele tehnologice permit acest lucru.

Printre măsurile recomandate se numără:

-reprogramarea proceselor flexibile; -utilizarea capacităților proprii de producție sau stocare; -evitarea pornirii echipamentelor cu putere mare în orele de vârf.

Companiile sunt rugate să transmită Ministerului Energiei, Transelectrica și furnizorilor de energie măsurile pe care le pot aplica, perioada și intervalul orar, reducerea estimată a consumului și persoana responsabilă de coordonare.

Ministerul precizează că reducerea consumului nu trebuie să afecteze securitatea instalațiilor, protecția angajaților, continuitatea proceselor critice sau obligațiile privind protecția mediului.

Companiile cu un consum anual sub 50.000 MWh sunt încurajate să reducă iluminatul neesențial, să oprească echipamentele neutilizate, să evite încărcarea autovehiculelor electrice în orele de vârf și să reprogrameze activitățile cu consum ridicat.

Instituțiile publice sunt îndemnate să oprească iluminatul arhitectural și decorativ, să reducă iluminatul în spațiile neutilizate, să limiteze climatizarea în încăperile goale și să reprogrameze activitățile administrative cu consum mare de energie.

Aceste recomandări nu se aplică spitalelor, serviciilor de urgență, infrastructurii critice, sistemelor de alimentare cu apă și altor servicii publice esențiale.

În cazul prosumatorilor care dețin baterii de stocare, Ministerul recomandă încărcarea acestora în intervalul 11:00-17:00, în special din producția proprie, și utilizarea energiei stocate între orele 19:00 și 23:00, pentru reducerea consumului din rețea în perioada de vârf.

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, a ajuns la aproximativ 1.400 m³/s, nivel apropiat de minimul istoric înregistrat în 1985 și mult sub media multianuală pentru luna august, de aproximativ 3.900 m³/s.

Pe fondul acestui nivel foarte scăzut, Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în 28 iulie 2026. Autoritățile încearcă acum să mențină în funcțiune Unitatea 2, inclusiv prin intervențiile desfășurate la bifurcația Bala-Dunărea Veche pentru redistribuirea temporară a debitelor.

În 31 iulie 2026, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a instituit starea de alertă la nivel național pentru 30 de zile, iar Guvernul a alocat fonduri pentru lucrările de pe Dunăre. În paralel, sunt utilizate la maximum centralele pe gaze și cărbune, producția hidro este concentrată în orele de seară, sunt accelerate proiectele de noi capacități de producție și stocare și sunt folosite capacitățile de import disponibile. De asemenea, Ministerul Energiei poartă discuții cu marii consumatori industriali pentru reducerea voluntară și controlată a consumului de energie.