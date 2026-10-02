România a pus în funcțiune Etapa 1 a parcului eolian VIFOR, din județul Buzău, cu o capacitate instalată de 192 MW, proiectul fiind prezentat de dezvoltatorul Rezolv Energy drept cea mai mare capacitate eoliană nouă pusă în funcțiune în țară în ultimul deceniu. Investiția beneficiază de o finanțare de până la 291 de milioane de euro, iar extinderea programată pentru 2027 va duce capacitatea totală a parcului la 461 MW.

Proiectul este dezvoltat de Rezolv Energy, companie susținută de Actis și Mubadala, într-un moment în care România încearcă să accelereze investițiile în producția de energie regenerabilă. După finalizarea celei de-a doua etape, VIFOR va intra în categoria parcurilor eoliene onshore de mari dimensiuni din Europa.

Etapa 1 a parcului VIFOR include 30 de turbine Vestas EnVentus V162, fiecare cu o capacitate de 6,4 MW. Turbinele au turnuri cu o înălțime de 166 de metri și rotoare cu diametrul de 162 de metri.

Vestas a fost partenerul de inginerie, achiziții și construcție (EPC) pentru prima etapă a proiectului.

Potrivit Rezolv Energy, după ce parcul va deveni complet operațional, VIFOR va putea produce suficientă energie electrică pentru echivalentul consumului a peste 270.000 de gospodării.

Proiectul este estimat să evite anual aproximativ 540.000 de tone de emisii de CO₂ echivalent, conform datelor comunicate de companie.

A doua etapă a proiectului este programată să fie finalizată în 2027. La acel moment, capacitatea instalată a parcului eolian VIFOR va ajunge la 461 MW.

Rezolv Energy estimează că această capacitate va transforma VIFOR într-unul dintre cele mai mari parcuri eoliene onshore din Europa. Extinderea beneficiază de facilități de finanțare suplimentare de până la 331 de milioane de euro.

Prima etapă a proiectului a fost finanțată cu până la 291 de milioane de euro printr-un consorțiu format din opt instituții financiare. Finanțarea este coordonată de Erste Group, UniCredit Group și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

În consorțiu se mai află IFC, Intesa Sanpaolo Group, OTP Bank, Raiffeisen Bank International și Garanti BBVA România.

VIFOR beneficiază și de șase contracte corporative pe termen lung pentru achiziția de energie electrică (PPA).

Acestea au fost încheiate cu T-Mobile Czech Republic, Slovak Telekom, CE Colo Czech Republic, Bekaert, A2A și Etem Gestamp. Împreună, contractele acoperă peste 350 GWh de energie regenerabilă pe an, potrivit companiei.

Astfel de acorduri permit producătorilor de energie regenerabilă să aibă cumpărători contractați pe termen lung pentru o parte din energia produsă, oferind un cadru mai predictibil pentru proiectele de mari dimensiuni.

Punerea în funcțiune a VIFOR are loc după o perioadă în care dezvoltarea capacităților eoliene din România a încetinit.

Potrivit datelor prezentate de Rezolv Energy, România are în prezent puțin peste 3 GW de capacitate eoliană instalată. Obiectivul prevăzut în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice este de 7,3 GW până în 2030.

Sectorul eolian românesc a cunoscut o dezvoltare rapidă în perioada 2010-2015, după care ritmul noilor investiții a încetinit. Proiecte precum VIFOR marchează revenirea investițiilor în centrale eoliene de mari dimensiuni.

„Etapa 1 a proiectului VIFOR reprezintă un pas important către acest obiectiv și marchează începutul unui nou val de proiecte eoliene de mare anvergură”, au transmis reprezentanții Rezolv Energy.

Proiectul include și o componentă dedicată dezvoltării competențelor profesionale în domeniul energiei regenerabile.

În 2025, Rezolv Energy și RenewAcad au deschis în Buzău un centru de formare destinat sectorului energiei regenerabile. Compania afirmă că au fost puse la dispoziție 200 de locuri gratuite de formare.

Dezvoltarea competențelor locale este legată de creșterea numărului de proiecte de energie regenerabilă aflate în construcție sau în pregătire în România.

Rezolv Energy are un portofoliu de aproximativ 2,8 GW de proiecte de energie regenerabilă în Europa de Sud-Est, aflate în exploatare, construcție sau în etape avansate de dezvoltare.

În România, compania dezvoltă și proiectul solar Dama, din județul Arad, cu o capacitate planificată de 1,3 GW. Compania afirmă că acesta ar urma să fie cel mai mare parc solar din Uniunea Europeană după finalizarea sa.

Portofoliul românesc include și proiectele eoliene Dunărea East & West, din județul Constanța, cu o capacitate totală de 600 MW.

Rezolv Energy a fost lansată în 2022 de Actis și se concentrează pe dezvoltarea unor proiecte de energie eoliană și solară la scară largă în Europa de Sud-Est.