Apple investește în România. Unde și câți bani va aloca gigantul tehnologic

Compania americană Apple a anunțat extinderea investițiilor în energie regenerabilă în mai multe țări europene, inclusiv în România, pentru a limita impactul asupra mediului provocat de utilizarea și încărcarea dispozitivelor sale. „Proiectele noastre noi din Europa ne vor ajuta să îndeplinim obiectivul ambiţios al Apple din 2030”, a spus Lisa Jackson, vicepreşedinte Apple pentru mediu şi iniţiative sociale, potrivit DPA.

Compania sprijină mai multe ferme eoliene şi solare de mare amploare, aflate în dezvoltare în Grecia, Italia, Letonia, România și Polonia. Anterior, Apple a investit în ferma solară Castano, situată lângă orașul Segovia din Spania, care a devenit operațională anul acesta și poate furniza energie pentru aproximativ 76.500 de gospodării.

Deși energia produsă de aceste proiecte va fi livrată direct rețelelor naționale, gigantul tehnologic american a menționat că volumul generat va fi inclus în calculul progresului său către atingerea obiectivelor climatice.

Apple a anunțat că noile capacități de energie verde vor acoperi până în 2030 întreaga cantitate de electricitate utilizată de clienții din Europa pentru alimentarea și încărcarea dispozitivelor lor. Aceste investiții fac parte din strategia companiei de a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon pe întreg lanțul valoric până la sfârșitul deceniului.

„Până în 2030, vrem ca utilizatorii noştri să ştie că toată energia de care au nevoie pentru a încărca iPhone-urile lor sau pentru a alimenta Mac-urile lor provine din energie verde. Proiectele noastre noi din Europa ne vor ajuta să îndeplinim obiectivul ambiţios al Apple din 2030, în timp ce contribuim la sănătatea comunităţilor, stimulăm economia şi asigurăm surse de energie pe continent”, a spus Lisa Jackson, vicepreşedinte Apple.

Apple continuă să investească în energie regenerabilă într-o perioadă în care tot mai multe companii își pierd interesul pentru obiectivele de mediu.

Gigantul tehnologic a anunțat că va prioritiza proiectele din regiunile și țările unde impactul asupra mediului poate fi cel mai mare, precum Polonia, unde nivelul emisiilor de dioxid de carbon este mai ridicat decât în unele state vecine.

Până în prezent, Apple a alocat 600 de milioane de dolari pentru proiectele anunțate marți. Compania a semnat un acord pe termen lung pentru achiziția de energie de la un parc solar de 110 MW din Grecia și susține dezvoltarea unui portofoliu de proiecte eoliene și solare de 129 MW în Italia, precum și a unui ansamblu solar de 40 MW în Polonia.

De asemenea, Apple intenționează să cumpere energie de la ferma eoliană Nala Renewables de 99 MW din județul Galați și a încheiat un acord pentru achiziția de electricitate de la o fermă solară de 110 MW din Letonia.