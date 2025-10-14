Apple va schimba brandul serviciului de streaming

Compania Apple a anunțat printr-un comunicat de presă că serviciul său de streaming Apple TV+ devine Apple TV, marcând un rebranding major și un efort de consolidare a identității. Compania a precizat că noul brand reflectă o „identitate vibrantă”, fără a oferi încă detalii vizuale.

Schimbarea de brand a fost confirmată de Apple într-un comunicat recent, care nu oferă încă indicii vizuale despre noua identitate a serviciului. Practic, semnul „+” dispare, iar platforma va fi cunoscută simplu ca Apple TV. În prezent, toate paginile oficiale ale serviciului continuă să utilizeze denumirea veche, semnalând faptul că implementarea completă a rebrandingului este încă în curs.

Apple a explicat că schimbarea urmărește să creeze o imagine unitară pentru serviciile și dispozitivele care poartă numele Apple TV.

Schimbarea de brand face ca Apple să dețină acum trei produse cu același nume: un dispozitiv de streaming, o aplicație și serviciul de streaming propriu, toate denumite Apple TV.

Rebrandingul coincide cu anunțul lansării filmului F1, disponibil până acum doar în cinematografe. Acesta va putea fi vizionat pe serviciul Apple TV începând cu 12 decembrie, marcând astfel unul dintre primele titluri care vor fi promovate sub noua denumire.

Apple va lansa săptămâna aceasta noi produse echipate cu cipul M5, inclusiv o cască Vision Pro actualizată, un iPad Pro și un MacBook Pro. Potrivit Bloomberg, informațiile provin din surse apropiate producției și indică faptul că toate dispozitivele se află deja în faza finală de fabricație.

Noua cască Vision Pro va include o curea îmbunătățită, menită să ofere un plus de confort față de generația anterioară. În același timp, iPad Pro și MacBook Pro vor beneficia de cipuri M5 mai rapide, fără modificări semnificative ale designului, accentul fiind pus pe performanță și eficiență.