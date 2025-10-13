Apple ar putea lansa săptămâna aceasta mai multe produse cu cip M5

Apple ar putea lansa săptămâna aceasta mai multe produse noi echipate cu cipul M5, la doar o lună după prezentarea telefonului iPhone 17, potrivit Bloomberg.

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, Apple pregătește lansarea unei noi căști Vision Pro, a unei versiuni actualizate de iPad Pro și a unui MacBook Pro cu cip M5. Declarațiile provin din surse apropiate producției și confirmă faptul că toate aceste produse se află deja în faza finală de fabricație.

Noua cască Vision Pro va beneficia de o curea îmbunătățită, care promite un plus de confort față de generația anterioară, iar noile iPad Pro și MacBook Pro vor trece la cipuri M5 mai rapide, fără alte modificări majore de design.

Noile modele de iPad Pro și MacBook Pro, echipate cu cipurile M5, nu vor aduce schimbări majore în design sau funcționalitate, însă performanța lor va fi semnificativ îmbunătățită datorită noilor procesoare. Produsele se află deja în producție și urmează să fie anunțate printr-un simplu comunicat de presă.

În cazul MacBook Pro, lansarea pe piață va fi treptată, astfel modelele de bază vor fi disponibile în stocuri mai mari, în timp ce versiunile mai scumpe, echipate cu cipuri M5 Pro și Max, vor fi mai greu de găsit din cauza producției limitate.

Apple se confruntă cu o producție limitată pentru versiunile Pro și Max ale noilor cipuri M5, ceea ce va afecta disponibilitatea inițială a modelelor high-end.

Compania pregătește și alte produse, inclusiv noi modele de AirTag, HomePod Mini, Apple TV, iPad, iPad Air, MacBook Air și două monitoare externe, însă acestea sunt așteptate să fie lansate cel mai probabil la începutul anului viitor.