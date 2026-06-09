Apple a prezentat luni, la conferința anuală WWDC 2026, noua generație a asistentului virtual Siri, construită pe platforma Apple Intelligence. Compania susține că noul sistem poate înțelege contextul personal al utilizatorilor, poate interacționa mai eficient cu aplicațiile și poate executa sarcini complexe, într-un moment în care competiția din domeniul inteligenței artificiale se intensifică.

În cadrul conferinței WWDC 2026, Apple a anunțat lansarea noului „Siri AI”, o versiune extinsă a asistentului virtual care utilizează platforma Apple Intelligence pentru a accesa și interpreta informații din aplicații și din contextul personal al utilizatorului.

Compania a prezentat această actualizare drept una dintre cele mai importante schimbări aduse Siri în ultimii ani, într-un context în care marile companii din tehnologie investesc masiv în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Directorul general al Apple, Tim Cook, a deschis conferința afirmând că principalele noutăți ale ediției din acest an sunt concentrate în jurul Apple Intelligence și al noului Siri.

Potrivit companiei, Siri AI poate înțelege mai bine contextul utilizatorului și poate purta conversații mai naturale.

În demonstrațiile prezentate pe scenă, noul asistent a fost capabil să ofere indicații către un obiectiv identificat într-o postare de pe Instagram, folosind informațiile disponibile pe dispozitiv și funcțiile noii platforme de inteligență artificială.

Vicepreședintele Apple, Mike Rockwell, a declarat că noul asistent este „mult mai capabil”, fiind conceput pentru a ajuta utilizatorii să găsească informații și să îndeplinească sarcini într-un mod mai natural.

Compania a anunțat și lansarea modelelor Apple Foundation Models, sisteme de inteligență artificială care pot procesa simultan text, imagini și conținut audio.

Potrivit Apple, aceste modele sunt integrate direct în sistemele sale de operare și funcționează împreună prin intermediul unui mecanism de coordonare numit „system orchestrator”.

În timpul prezentării, Craig Federighi a criticat indirect abordarea unor competitori din industrie, afirmând că anumite companii dezvoltă „inteligenţă artificială de dragul inteligenţei artificiale”, în timp ce Apple urmărește utilitatea practică și protejarea datelor utilizatorilor.

Apple a prezentat și îmbunătățiri pentru Spotlight și sistemul de căutare integrat în dispozitive, care va indexa mai eficient conținutul stocat local și va oferi rezultate mai relevante în aplicații precum Mail. Compania a anunțat totodată că viitorul sistem de operare iOS 27 va putea rula inclusiv pe iPhone 11, iar următoarea versiune de macOS va purta numele „Golden Gate”.

Printre noutățile prezentate la WWDC 2026 se află și extinderea instrumentelor de control parental.

Noile setări vor bloca implicit accesul copiilor la aplicații care nu au fost aprobate de părinți și vor introduce funcția „Ask to Browse”, prin care este necesară aprobarea unui părinte înainte de accesarea unui site nou.

De asemenea, sistemul va estompa automat imaginile cu conținut violent primite prin aplicațiile de mesagerie.

Analiștii consideră că succesul strategiei Apple în domeniul inteligenței artificiale depinde în mare măsură de capacitatea companiei de a transforma Siri într-un asistent care poate utiliza informațiile personale ale utilizatorului fără a afecta confidențialitatea acestuia.

Compania încearcă astfel să valorifice baza de aproximativ 2,5 miliarde de dispozitive active la nivel global și puterea de procesare oferită de propriile cipuri.

Conferința WWDC 2026 are și o semnificație aparte pentru companie, fiind urmărită ca ultima ediție organizată sub conducerea lui Tim Cook înainte ca funcția de director general să fie preluată de John Ternus, actualul șef al diviziei hardware.