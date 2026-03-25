Apple pregătește o aplicație dedicată pentru Siri. Noile funcții vor fi bazate pe inteligența artificială

Apple ar urma să lanseze în acest an o aplicație separată pentru asistentul Siri, care va folosi inteligența artificială pentru a deveni mai util atât la nivelul sistemului de operare, cât și în aplicațiile instalate, potrivit informațiilor oferite de Bloomberg.

Noua versiune a asistentului va funcționa într-o aplicație proprie și va utiliza datele utilizatorilor din aplicații precum mesagerie, notițe sau mail pentru a răspunde mai bine la comenzi personalizate.

Siri va putea îndeplini sarcini direct în aplicații, va accesa conținut nou și va realiza căutări online, într-un mod mai integrat decât până acum. Interfața aplicației va semăna cu cea a aplicațiilor de chat, permițând comunicarea atât prin text, cât și prin comenzi vocale.

Utilizatorii vor avea la dispoziție un spațiu dedicat unde vor putea vedea istoricul interacțiunilor cu Siri, vor putea căuta în conversațiile anterioare, iniția discuții noi sau comuta între modul vocal și cel scris. De asemenea, vor putea încărca documente și fotografii pentru a fi analizate de sistem.

Una dintre acestea presupune introducerea unei mini aplicații Siri în Dynamic Island, zona interactivă din partea superioară a ecranului pe dispozitivele companiei.

Prin această integrare, utilizatorii ar putea accesa rapid Siri pentru întrebări sau căutări pe internet. În același timp, compania analizează posibilitatea ca Siri să înlocuiască actualul sistem de căutare locală Spotlight, ceea ce ar permite efectuarea căutărilor folosind limbaj natural.

Această schimbare ar extinde accesul asistentului la mai multe tipuri de date și ar simplifica modul în care utilizatorii găsesc informații pe dispozitivele lor.

Compania testează și alte direcții de dezvoltare pentru Siri, inclusiv noi variante de design și moduri de interacțiune. Una dintre opțiuni presupune afișarea asistentului în partea de sus a ecranului, în Dynamic Island, unde utilizatorilor li s-ar cere un „Căutare sau Întrebare” la activare.

După generarea rezultatelor, interfața ar putea fi extinsă într-un panou translucid mai mare, care să permită continuarea conversației sau formularea de întrebări suplimentare.

Apple lucrează și la extinderea funcționalităților pentru aplicațiile integrate în sistem, unde ar putea apărea un comutator „Întreabă Siri” în meniuri. Acesta ar facilita accesul la informații suplimentare despre conținutul afișat, inclusiv posibilitatea de a analiza text selectat sau de a identifica e-mailuri asociate.