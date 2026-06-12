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Ploi torențiale și vijelii, anunțate de directorul ANM. Temperaturile scad după trecerea frontului atmosferic

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Ploi torențiale și vijelii, anunțate de directorul ANM. Temperaturile scad după trecerea frontului atmosfericploi abundente / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Ploile abundente, însoțite de descărcări electrice, vijelii și grindină, continuă vineri în cea mai mare parte a Munteniei, urmând să se extindă ulterior spre Dobrogea, potrivit directorului de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.

Meteorologii avertizează că în unele zone cantitățile de apă pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat până la sfârșitul zilei.

Potrivit doamnei director Florinela Georgescu, instabilitatea atmosferică va rămâne accentuată pe parcursul zilei, însă vremea se va ameliora treptat în weekend.

Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

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Cantități importante de precipitații în Muntenia și Dobrogea

Meteorologii estimează că în regiunile afectate de cele mai intense episoade de ploaie se vor acumula, în general, între 20 și 30 de litri de apă pe metru pătrat. Izolat, cantitățile pot depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-60 km/h în zonele afectate de furtuni. De asemenea, sunt posibile vijelii și episoade de grindină.

În regiunile aflate în afara zonelor vizate de avertizările de vreme severă, vântul va continua să se intensifice local, cu rafale estimate la 40-50 km/h.

Temperaturile scad după trecerea frontului de precipitații

După traversarea frontului atmosferic, temperaturile vor înregistra o scădere semnificativă. Procesul de răcire a început încă de joi în vestul țării, iar vineri va fi resimțit și în celelalte regiuni.

vremea 12 iunie

vremea 12 iunie / sursa foto: ANM

Cele mai ridicate temperaturi ale zilei sunt așteptate în sud-estul României, unde valorile maxime vor ajunge la aproximativ 24 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în weekend și săptămâna viitoare

Potrivit Florinelei Georgescu, vremea instabilă specifică acestei perioade va începe să se amelioreze treptat în cursul weekendului, iar condițiile meteorologice vor deveni mai stabile până duminică seara.

Pentru săptămâna viitoare există posibilitatea apariției unor averse pe arii mai extinse, însă meteorologii nu au semnale privind repetarea unui episod de instabilitate comparabil cu cel din aceste zile.

În schimb, temperaturile vor crește din nou și ar putea depăși pragul de 30-32 de grade Celsius în multe regiuni ale țării.

Perioada de instabilitate atmosferică se apropie de final

Specialiștii ANM amintesc că, în mod tradițional, perioada cu fenomene de instabilitate atmosferică frecventă se încheie în jurul jumătății lunii iulie.

Până atunci, episoadele de averse, furtuni și intensificări ale vântului pot continua să apară local, în funcție de evoluția maselor de aer din regiune.

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