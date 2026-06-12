Prognoza meteo, 12 iunie. Temperaturile scad brusc

Vremea va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de vineri, 12 iunie. Potrivit prognozei meteo, în special regiunile din jumătatea estică vor fi afectate de averse, furtuni și intensificări ale vântului, în timp ce valorile termice vor marca o scădere semnificativă față de intervalul precedent.

Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, iar în multe zone vor apărea perioade cu averse ce pot avea caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Rafalele vor atinge viteze de 50-60 km/h, iar izolat se pot produce vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp. În Muntenia și Dobrogea, acestea vor ajunge la 20-30 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 40 l/mp.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate atmosferică vor apărea doar izolat. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 26 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. În estul Transilvaniei, valorile nocturne vor coborî ușor sub aceste limite.

În Capitală, vremea se va răci considerabil și va deveni instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade, iar minima se va situa între 13 și 14 grade.

Pe litoral, vremea va fi mai rece comparativ cu ziua anterioară și va fi caracterizată de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate înnorări temporar accentuate și episoade de ploaie sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor fi în jurul a 20 l/mp, iar vântul va avea intensificări în timpul fenomenelor de instabilitate. Temperaturile maxime vor ajunge la 23-24 de grade, iar cele minime se vor situa între 14 și 16 grade.

Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 17 și 20 de grade.

La munte, instabilitatea atmosferică va fi mai pronunțată în masivele din estul țării. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-60 km/h.

Izolat, se pot produce vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar local pot depăși 40 l/mp. În celelalte zone montane, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar pe arii restrânse. Valorile termice vor continua să scadă față de ziua precedentă.