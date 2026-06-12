Vremea

Prognoza meteo, 12 iunie. Temperaturile scad brusc, iar furtunile se extind în mai multe regiuni ale țării

Comentează știrea
Prognoza meteo, 12 iunie. Temperaturile scad brusc, iar furtunile se extind în mai multe regiuni ale țăriiPloaie în București. Sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo pentru vineri, 12 iunie 2026, indică o răcire accentuată a vremii în mare parte din România. Meteorologii ANM anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină pe arii restrânse, în special în estul și sud-estul țării, unde cantitățile de apă pot depăși 40 l/mp.

Prognoza meteo, 12 iunie. Temperaturile scad brusc

Stiri calde

08:41 - România lui Bolojan și a USR. Între proști și barbari.

08:36 - Prima ședință la ICR. Cum se dorește resetarea standardele diplomației culturale românești

08:25 - Iugoslavii ne-au avertizat în octombrie 1989 că urmează prăbușirea lui Nicolae Ceaușescu. Fostul șef al Direcția de I...

08:15 - „În noiembrie va fi prea târziu”. Planul secret al lui Zelenski pentru a-l forța pe Putin la negocieri

08:09 - An greu pentru Casa Regală a Norvegiei. Patru membri importanți se confruntă simultan cu probleme grave de sănătate

08:02 - ANM anunță un nou val de căldură. Meteorologii estimează precipitații sub valorile normale

HAI România!

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

România mai poate fi salvată?

România mai poate fi salvată?

România lui Bolojan și a USR. Între proști și barbari

România lui Bolojan și a USR. Între proști și barbari

Proiecte speciale