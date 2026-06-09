Prognoza meteo pentru următoarele zile indică o schimbare importantă a vremii în România. După temperaturi care vor urca până la 34 de grade Celsius miercuri, meteorologii anunță o răcire accentuată începând de joi, în special în vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice vor scădea cu peste 10 grade. Fenomenele de instabilitate atmosferică vor continua și în weekend.

După câteva zile cu temperaturi ridicate pentru această perioadă, vremea se schimbă semnificativ în multe regiuni ale țării. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat că un front de aer rece va determina o scădere rapidă a temperaturilor începând de joi.

„Începând de joi, vorbim de o răcire semnificativă mai ales în partea de vest, centru și nord a țării, acolo unde maximele nu vor mai depăși 22 de grade. Asta în condițiile în care cu doar o zi înainte așteptăm în jumătatea de vest chiar până la 34 de grade”, a explicat șefa ANM.

Schimbarea de temperatură va fi însoțită de episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi și furtuni în mai multe zone ale țării.

Meteorologii avertizează că vremea va rămâne instabilă și după instalarea răcirii. În acest context, ANM a emis marți avertizări nowcasting de Cod Roșu, Cod Portocaliu și Cod Galben pentru Capitală și mai multe județe, fiind prognozate fenomene meteo severe pe termen scurt.

Potrivit specialiștilor, manifestările de instabilitate atmosferică vor continua și pe parcursul weekendului, când sunt așteptate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai multe regiuni.

Conform estimărilor meteorologice, în sudul, estul și sud-estul țării temperaturile vor fi ușor sub valorile normale pentru această perioadă.

În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne apropiate de mediile climatologice specifice lunii iunie.

În ceea ce privește precipitațiile, prognoza meteo indică un regim excedentar în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face regiunile vestice și nord-vestice, unde cantitățile de precipitații vor fi mai reduse.

Pentru a doua parte a intervalului analizat, meteorologii estimează temperaturi apropiate de cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor.

În vestul și nord-vestul țării, valorile termice ar putea depăși ușor mediile climatologice.

Prognoza meteo arată că precipitațiile vor fi ușor peste normal în sud-estul țării. În schimb, regiunile intracarpatice ar putea înregistra un deficit de ploi, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de apă se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.