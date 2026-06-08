România intră într-o perioadă cu temperaturi mai ridicate, însă instabilitatea atmosferică va continua să aducă averse și furtuni locale în numeroase regiuni până în jurul datei de 21 iunie, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Conform ANM, vremea va deveni treptat mai caldă în cea mai mare parte a țării în intervalul 8-21 iunie, cu maxime care vor ajunge frecvent la 26-29 de grade Celsius.

Cu toate acestea, ploile de vară vor rămâne un fenomen aproape zilnic, în special după-amiaza și seara.

Diferențele vor fi însă semnificative de la o zonă la alta, atât în ceea ce privește temperaturile, cât și frecvența ploilor.

În Banat, vremea va intra într-un proces de încălzire după primele zile ale intervalului. Temperaturile maxime vor urca treptat de la aproximativ 24-25 de grade până la 28-29 de grade Celsius în a doua parte a perioadei.

Ploile își vor face apariția în special după-amiaza și seara, sub formă de averse și descărcări electrice. Probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată pe aproape tot parcursul intervalului.

Locuitorii din Crișana vor avea parte de o vreme apropiată de cea din Banat. Valorile termice vor crește treptat, iar maximele vor ajunge frecvent la 27-28 de grade Celsius.

Instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste prin ploi de scurtă durată și furtuni locale, mai ales în zonele deluroase și montane.

În Transilvania, temperaturile vor porni de la valori moderate și vor crește spre 25-27 de grade Celsius în a doua săptămână a intervalului analizat.

Meteorologii estimează apariția frecventă a averselor, în special după-amiaza. În unele zile sunt posibile cantități mai importante de apă și intensificări temporare ale vântului.

În Maramureș, vremea va deveni treptat mai caldă, cu maxime care vor oscila între 23 și 27 de grade Celsius.

Probabilitatea pentru precipitații va rămâne ridicată pe întreaga perioadă, mai ales în zonele montane și submontane.

Moldova va traversa o perioadă de încălzire progresivă. Dacă la începutul intervalului maximele se vor situa în jurul valorii de 23-24 de grade, spre finalul perioadei acestea pot ajunge la 27-28 de grade Celsius.

Ploile vor continua să apară aproape zilnic, în special după-amiaza și seara, fiind posibile și descărcări electrice.

În Dobrogea, temperaturile vor fi mai temperate datorită influenței Mării Negre. Maximele vor varia între 24 și 28 de grade Celsius.

Vor exista intervale însorite mai lungi decât în alte regiuni, însă nici aici nu vor lipsi episoadele de instabilitate atmosferică și ploile locale.

Muntenia se va număra printre cele mai calde regiuni ale țării. Temperaturile maxime vor urca treptat și vor atinge frecvent 28-29 de grade Celsius.

Cu toate acestea, meteorologii avertizează că vor exista perioade cu averse, furtuni de scurtă durată și intensificări ale vântului, mai ales în a doua parte a zilei.

Și în Oltenia vremea va deveni tot mai caldă. Valorile maxime se vor apropia de 29 de grade Celsius, iar în anumite zone pot fi depășite temporar.

Ploile vor apărea în special după-amiaza și seara, însă perioadele cu soare vor fi mai numeroase decât în regiunile din nordul țării.

Zonele montane vor continua să fie cele mai afectate de instabilitatea atmosferică. Aversele, furtunile și descărcările electrice vor apărea frecvent, în special în timpul după-amiezilor.

Temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, fără variații importante de la o zi la alta.

ANM estimează că vremea va rămâne apropiată de specificul perioadei în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor fi în general normale sau ușor peste mediile climatologice, în timp ce precipitațiile vor continua să apară în multe regiuni.

Specialiștii precizează că prognozele pe termen mediu pot suferi modificări, în funcție de evoluția maselor de aer și a sistemelor atmosferice din următoarele zile.