Generalul-maior Valeri Plohotniuc, fost comandant al Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană, ar fost înmormântat pe 5 august la cimitirul Troekurovski din Moscova. Publicația independentă Mediazona a confirmat, pe baza registrelor de stat, că acesta a decedat pe 1 august, însă cauza morții nu a fost făcută publică.

Primele informații privind moartea lui Valeri Plohotniuc au fost publicate de canalul de Telegram „ВЧК-ОГПУ”, care a relatat că fostul comandant ar fi murit în explozia produsă pe 1 august la restaurantul Balzi Rossi din Moscova. Canalul nu a prezentat însă dovezi care să susțină această afirmație.

Ulterior, Mediazona a verificat datele din registrele oficiale și a confirmat decesul generalului în aceeași zi, fără a indica însă circumstanțele în care acesta și-a pierdut viața.

Potrivit autorităților ruse, explozia de la restaurantul Balzi Rossi s-a produs în timpul unui eveniment privat, după ce o femeie ar fi încercat să introducă în local un dispozitiv exploziv improvizat ascuns într-un cadou.

Presa rusă independentă a relatat anterior că în explozie și-a pierdut viața și Daniil Peredrii, ginerele comandantului Forțelor Aerospațiale ale Federației Ruse, Aleksandr Ceaiko.

Publicația Agentstvo notează că unul dintre documentele personale ale lui Valeri Plohotniuc a fost declarat nevalabil chiar în ziua exploziei și susține că generalul era rudă cu Aleksandr Ceaiko.

Valeri Plohotniuc a primit gradul de general-maior în 2021, printr-un decret semnat de președintele rus Vladimir Putin. La acel moment ocupa funcția de șef al Statului Major al Armatei.

Anterior, în 2011, el a fost numit comandant al Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană, contingentul militar rus staționat în stânga Nistrului.

Grupul Operativ al Trupelor Ruse este dislocat în regiunea transnistreană încă din anii '90. Autoritățile constituționale de la Chișinău consideră că prezența militarilor ruși pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală și au solicitat în repetate rânduri retragerea acestora.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au oferit explicații oficiale privind cauza decesului lui Valeri Plohotniuc.