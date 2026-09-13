Războiul din Ucraina continuă să provoace pierderi umane și materiale de o amploare fără precedent pe continentul european. De la declanșarea invaziei pe scară largă, pe 24 februarie 2022, confruntările militare de pe front au dus la epuizarea masivă a resurselor ambelor tabere implicate în conflict.

Rusia a pierdut aproximativ 1.506.900 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din 24 februarie 2022, a raportat, duminică, Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei. Această cifră reflectă ritmul intens al luptelor desfășurate în ultimele luni pe linia frontului, conform news.ro.

Bilanțul ultimelor 24 de ore confirmă menținerea unei dinamici ridicate a confruntărilor. Cifra include 1.520 de victime înregistrate de forţele ruse în ziua precedentă.

Pe lângă pierderile de vieți omenești, tehnica de luptă a Moscovei a fost grav afectată de la debutul ostilităților. Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 12.344 de tancuri, 25.330 de vehicule blindate de luptă, 148.259 de vehicule şi cisterne de combustibil, 49.678 de sisteme de artilerie, 2.120 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.635 de sisteme de apărare aeriană, 442 de avioane, 356 de elicoptere, 2.603 de sisteme terestre fără pilot, 514.317 drone aeriene, 5.111 rachete de croazieră, 35 de nave şi ambarcaţiuni, precum şi două submarine.

Impactul războiului este extrem de dur dur și pentru armata ucraineană, chiar dacă datele oficiale sunt furnizate mai rar de către autoritățile de la Kiev. Un raport al CSIS din ianuarie 2026 arată că Ucraina a suferit probabil între 500.000 şi 600.000 de victime în perioada februarie 2022 – decembrie 2025, dintre care se estimează că între 100.000 şi 140.000 au fost ucişi în luptă (KIA).

Evaluările independente oferă un tablou de ansamblu, însă poziția oficială a conducerii de la Kiev menține un nivel de rezervă în privința raportării tuturor categoriilor de pierderi. Deşi oficialii ucraineni dezvăluie rareori această cifră, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat pentru France TV, pe 4 februarie, că cel puţin 55.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi în luptă de la începutul războiului pe scară largă, la care se adaugă un număr mult mai mare de dispăruţi în luptă (MIA).

Operațiunile de recuperare a celor căzuți la datorie întâmpină obstacole majore din cauza condițiilor tehnologice și tactice actuale de pe linia de contact. Intensitatea atacurilor cu drone ruseşti şi a luptelor a făcut extrem de dificilă pentru Ucraina recuperarea cadavrelor soldaţilor căzuţi la datorie, necesare pentru confirmarea prin ADN.