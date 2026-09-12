Republica Moldova. În raionul Ungheni, la o margine de traseu, în apropiere de localitatea Rădenii Vechi, la cca 60 de kililometri de Iaşi, se află un obelisc măreţ care îl imortalizează pe cel care a pregătit terenul pentru anexarea Basarabiei de ruşi, în 1812.

Este vorba despre generalul rus Grigori Potiomkin, amantul împărătesei Eusiei, Ekaterina II. Grigori Potiomkin nu a participat direct la anexarea Basarabiei din 1812, deoarece a murit în anul 1791. Însă campaniile sale militare și planurile politice au pregătit terenul pentru acea expansiune.

Obeliscul este amplasat pe un teren special amenajat, la care se ajunge urcând mai multe trepte. Din informaţia pe care o găsim pe o placă de marmoră, în limba rusă, aflăm că în acel loc în octombrie 1791 a decedat Grigori Potiomkin, la vârsta de 52 de ani. Tot acolo ni se aminteşte despre meritele lui Potiomkin în eliberarea Moldovei de sub ocupaţia turcească.

De pe o altă placă din marmoră aflăm că obeliscul a fost construit în 2016, cu finanţarea Primăriei Moscovei şi a companiei Lukoil. Cu concursul Ambasadei Ruse la Chişinău şi a conducerii raionului Ungheni. La cca 50 de metri a fost construit şi un clozet. Probabil, pentru a evita profanarea locului unde a decedat iubitul Ecaterinei II.

Înainte de a trece la cele veşnice, Grigori Potiomkin a luat o masă copioasă la Iaşi. Potrivit istoricilor, generalul rus, care era supraponderal, a mâncat de unul singur şuncă, o gâscă friptă şi patru pui. Desigur, nu s-a trecut fără vin.

Potiomkin se afla laIaşi, de unde pregătea o invazie a Rusiei în Polonia. Dar în acea seară a primit o scrisoare de la împărăteasă, care i-a cerut să plece în oraşul Nikoalev (în preznt în Ucraina). Pe drum generalul a început să se sufoce, apoi a decedat.

O versiune este că generalul rus ar fi fost otrăvit. O altă versiune este că acesta ar fi decedat din cauza pneumoniei.

Ekaterina a fost devastată de moartea lui Potiomkin şi a dat ordin să fie înmormântat cu onoruri regale. Cadavrul cuceritorului rus a fost îmbălsămat la Iaşi, dar a fost înhumat în Herson, oraş pe care l-ar fi întemeiat chiar el după anexarea Crimeei de către Rusia.

În urma retragerii trupelor lui Vladimir Putin din Herson, oraş ocupat de ruşi în 2022, au fost evacuate şi rămăşiţele lui Potiomkin.

În anul 1776, la cererea Ecaterinei a II-a, împăratul Iosif al II-lea al Sfântului Imperiu Roman i-a conferit lui Potemkin rangul de principe imperial. Țarina Ecaterina a II-a i-a propus în 1780 împăratului Iosif al II-lea (într-o întâlnire secretă la Moghilău, Belarus (în l. rusă Moghilev)), așa-numitul „Proiect Grecesc”. Pprin care era vizată dezmembrarea Imperiului otoman și constituirea unui „Imperiu neo-bizantin”, condus de nepotul țarinei Constantin Pavlovici.

Iar între acest imperiu și Rusia, crearea unui „regat Dacia”, format din Principatele Dunărene, condus de Grigori Potiomkin.

Obiectivul acestui plan era crearea unui stat tampon între cele trei puteri vecine (Austria, Rusia și Turcia), format din Valahia, Moldova și Basarabia - cu numele Dacia (Regatul Daciei). Menit să protejeze de confruntări hotarele Rusiei.

La 16 mai 1812 a avut loc raptul Basarabiei și anexarea ei la Imperiul Rus. Atunci a fost semnat la București Tratatul de pace ruso-turc în urma căruia, partea de Est a Moldovei a fost anexată la Imperiul Țarist.

Anexarea Basarabiei de către imperiul țarist a însemnat o lungă perioadă de declin atât în plan economic, cât și în plan cultural pentru locuitorii guberniei rusești, potrivit istoricului Ion Negrei. În perioada dezvoltării naționalităților din Europa, basarabenii nu aveau acces la învățământul în limba maternă.