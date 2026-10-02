Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, în timpul vizitei sale în Finlanda, că țara sa își dorește să consolideze cooperarea cu Helsinki în domeniul securității și al rezilienței și contează pe sprijinul Finlandei pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Maia Sandu a propus instituirea unui dialog structurat între Republica Moldova și Finlanda pe tema rezilienței, indicând experiența finlandeză în domeniul securității integrate și al pregătirii populației.

„Avem multe de învățat de la Finlanda: de la modelul vostru de securitate integrată, de la pregătirea civililor și de la calmul pe care îl oferă faptul că ești pregătit. De aceea, am propus instituirea unui dialog structurat între Republica Moldova și Finlanda cu privire la reziliență”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Președinta a spus că Republica Moldova urmărește să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană și a menționat că, în acest an, țara a deschis oficial primele capitole de negociere.

„Facem reforme și îndeplinim, pe merit, fiecare condiție. Contăm pe sprijinul Finlandei pentru a face următorii pași în această toamnă”, a spus Maia Sandu.

Potrivit șefei statului, apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană are și o componentă de securitate, în condițiile războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Maia Sandu a susținut că poziția geografică a Republicii Moldova face ca securitatea sa să fie legată de securitatea Ucrainei și a Uniunii Europene.

„Cei 1.200 de kilometri de frontieră ai Republicii Moldova cu Ucraina fac parte din aceeași frontieră estică a Europei. Aderarea noastră consolidează securitatea atât a Ucrainei, cât și a Uniunii Europene. O Moldovă europeană securizează flancul sud-vestic al Ucrainei și consolidează stabilitatea la frontiera estică a UE. O Moldovă aflată sub controlul Kremlinului ar face Ucraina mai vulnerabilă”, a declarat Maia Sandu.

În cadrul declarațiilor sale, președinta Republicii Moldova a vorbit și despre presiunile de securitate cu care se confruntă țara.

Potrivit Maiei Sandu, drone rusești au pătruns de peste 45 de ori în spațiul aerian al Republicii Moldova în acest an, iar opt asemenea incidente s-ar fi produs în ultima săptămână.

Președinta a afirmat că autoritățile de la Chișinău își consolidează capacitățile de apărare și securitate prin investiții în apărarea antiaeriană, modernizarea armatei și măsuri pentru combaterea atacurilor cibernetice și a manipulării informaționale.

„Răspunsul nostru este să devenim mai puternici. Investim în apărarea antiaeriană, ne modernizăm armata și majorăm cheltuielile pentru apărare. Ne consolidăm capacitățile de a combate manipularea informațională și atacurile cibernetice și de a ne proteja alegerile”, a spus Maia Sandu.

Un alt subiect abordat de președinta Republicii Moldova a fost securitatea energetică.

Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova a redus dependența de gazul rusesc de la 100% la zero și că, până la sfârșitul acestui an, sursele regenerabile ar urma să reprezinte 30% din capacitatea instalată de producere a energiei electrice.

„Am trecut de la o dependență de 100% de gazul rusesc la zero, iar până la sfârșitul acestui an, sursele regenerabile vor reprezenta 30% din capacitatea instalată de producere a energiei electrice. Astfel, am eliminat cea mai puternică pârghie pe care Rusia o avea asupra noastră”, a declarat ea.

Maia Sandu a mulțumit Finlandei pentru sprijinul acordat Ucrainei și a spus că rezistența Ucrainei are o importanță directă pentru securitatea Republicii Moldova.

„În cele din urmă, rezistența Ucrainei este cea care protejează pacea Republicii Moldova”, a spus președinta.

În încheierea mesajului său, Maia Sandu a prezentat aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu doar ca pe un obiectiv politic și economic, ci și ca pe un element important pentru securitatea țării.

„Ceea ce ne dă putere să mergem înainte, în pofida șocurilor energetice, a unui război la hotar și a presiunilor asupra economiei, este hotărârea noastră de a adera la Uniunea Europeană - o uniune în care țările se sprijină și se protejează reciproc”, a declarat Maia Sandu.