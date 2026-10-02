Un fost secretar de stat din Ministerul Justiției al Ucrainei va fi judecat într-un dosar privind însușirea a peste 19,5 milioane de hrivne din fonduri publice, echivalentul a aproximativ 435.000 de dolari. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost obținuți prin achiziții realizate la prețuri supraevaluate.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Parchetul Specializat Anticorupție au anunțat vineri trimiterea în instanță a dosarului care vizează achizițiile făcute de Ministerul Justiției.

În cauză sunt acuzați fostul secretar de stat, alți foști oficiali ai ministerului, dar și reprezentanți ai unei companii private.

Potrivit anchetatorilor, proprietarul unei companii private ar fi pus la punct schema împreună cu mai mulți funcționari ai Ministerului Justiției. Aceștia ar fi modificat bugetul instituției pentru anul 2021, astfel încât să poată fi cumpărate servicii de modernizare a sistemului informatic, dar și echipamente multifuncționale.

Ulterior, pentru stabilirea unei valori estimate mai mari a achizițiilor, ar fi fost solicitate oferte comerciale atât companiei implicate în schemă, cât și altor societăți selectate în prealabil.

Anchetatorii susțin că în acest mod au fost obținute ofertele necesare pentru justificarea unor prețuri mai mari.

Pentru ca procedurile să pară competitive, la licitație ar fi fost introdusă și o altă companie. Oferta acesteia ar fi fost însă mai puțin avantajoasă, astfel încât contractul să fie câștigat de firma implicată în schemă.

Ministerul Justiției din Ucraina ar fi plătit astfel prețuri supraevaluate atât pentru modernizarea sistemului informatic, cât și pentru achiziția a 1.285 de echipamente multifuncționale. Prejudiciul total calculat de anchetatori depășește 19,5 milioane de hrivne, echivalentul a aproximativ 435.000 de dolari.

Anchetatorii susțin că o parte din bani ar fi fost ulterior transferată pentru a ascunde proveniența acestora. Aproximativ 10 milioane de hrivne ar fi ajuns în conturile unor societăți cu caracteristici de firme fictive.

Unul dintre reprezentanții companiei este acuzat și de spălarea banilor.

Primul episod al presupusei scheme a fost descoperit în august 2025 și privea achiziția serviciilor necesare pentru modernizarea sistemului hardware-software al Ministerului Justiției.

În februarie 2026, procurorii NABU și SAP, împreună cu serviciul ucrainean de securitate, au anunțat descoperirea celui de-al doilea episod.

Acesta viza cumpărarea celor 1.285 de dispozitive multifuncționale.

Doar în cazul acestei achiziții, prejudiciul a fost estimat la peste 8,9 milioane de hrivne.

Investigația a fost încheiată în martie 2026, când anchetatorii au anunțat finalizarea cercetărilor în dosarul privind achizițiile Ministerului Justiției.

Fostul secretar de stat și ceilalți inculpați ajung acum în fața instanței. Potrivit legislației ucrainene, faptele sunt încadrate la însușirea bunurilor statului în proporții deosebit de mari.

Presa ucraineană a identificat-o pe fosta secretară de stat vizată în anchetă drept Olena Bohaciova, care ocupa una dintre cele mai importante funcții administrative din Ministerul Justiției în perioada achizițiilor din 2021.

Ceilalți doi oficiali acuzați sunt Maksim Volovik și Andrii Moroz, care ocupau funcții în cadrul aceluiași minister. În august 2025, instanța anticorupție stabilise pentru Olena Bohaciova o cauțiune de 4 milioane de hrivne.