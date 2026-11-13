Social

Ce probleme au mașinile românilor. Concluzia verificărilor RAR

Ce probleme au mașinile românilor. Concluzia verificărilor RARSursa foto: Administrația de Stat a Drumurilor
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Peste jumătate dintre mașinile verificate tehnic de polițiști și inspectorii Registrului Auto Român (RAR), în perioada 1-8 noiembrie 2026, prezentau deficiențe care le-ar putea pune în pericol siguranța în trafic.

Mașinile verificate avea probleme cu anvelopele

Controalele au avut loc într-o perioadă în care condițiile de circulație se schimbă, iar temperaturile scad, ceea ce face ca starea tehnică a mașinilor să devină și mai importantă pentru siguranța rutieră.

Anvelopele, sistemul de frânare și componentele care asigură stabilitatea vehiculului trebuie verificate înainte de deplasările pe drumuri umede, alunecoase sau acoperite cu zăpadă.

Verificările au fost realizate de polițiștii rutieri împreună cu reprezentanții RAR, care au urmărit identificarea autovehiculelor ce nu îndeplinesc condițiile tehnice pentru circulația pe drumurile publice.

Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern
Indexarea pensiilor în 2027: majorare de 7,3% sau creștere în două etape. Ce variante sunt analizate de Guvern
Waze va avertiza șoferii când se apropie de bicicliști. Noua funcție folosește date transmise de dispozitivele Garmin
Waze va avertiza șoferii când se apropie de bicicliști. Noua funcție folosește date transmise de dispozitivele Garmin

Dintre cele 582 de vehicule cu deficiențe, 90 au fost depistate cu probleme la anvelope. Aceste nereguli pot afecta aderența și capacitatea de frânare, în special atunci când carosabilul este ud sau înghețat.

Aproape jumătate dintre mașinile verificate avea probleme tehnice

Acțiunile de control au vizat și transportul public de persoane, inclusiv vehiculele folosite pentru transportul elevilor. Autoritățile urmăresc astfel atât respectarea normelor de siguranță tehnică, cât și prevenirea unor situații în care pasagerii ar putea fi expuși unor riscuri din cauza stării necorespunzătoare a autovehiculelor.

Rezultatele verificărilor arată că problemele tehnice rămân o preocupare importantă pentru siguranța circulației.

Trafic

Sursa foto: pixabay.com

Faptul că 582 dintre cele 1.119 vehicule controlate au prezentat deficiențe înseamnă că aproximativ 52% dintre mașinile verificate nu îndeplineau toate condițiile tehnice necesare.

Întreținerea vehiculelor, importantă pentru siguranța circulației

Pentru conducătorii auto, rezultatele controalelor reprezintă un avertisment înaintea sezonului rece. Specialiștii recomandă verificarea periodică a anvelopelor, a frânelor, a luminilor și a instalațiilor de încălzire și dezaburire.

De asemenea, șoferii trebuie să se asigure că anvelopele sunt potrivite sezonului și că au presiunea corespunzătoare.

Autoritățile continuă să atragă atenția asupra importanței întreținerii corespunzătoare a vehiculelor. O defecțiune aparent minoră poate deveni periculoasă în condiții dificile de trafic, iar verificarea mașinii înainte de plecare poate preveni accidente și situații neplăcute pe șosele.

 

Stiri calde

15:52 - Trucul cu folia cu bule care poate reduce pierderile de căldură din casă. Unde trebuie montată pentru a fi eficientă

15:43 - Aproape 100.000 de vizitatori la deschiderea Târgului de Crăciun de la Craiova. Cum arată „Tărâmul elfilor”

15:33 - Cifrele care schimbă percepția despre românii din Germania. Rata de ocupare este peste cea a nemților

15:25 - Coroanele funerare din plastic ar putea fi interzise până la Paște. Ce alte produse ar putea dispărea de pe piață

15:16 - Tom Cotton denunță condițiile Rusiei la negocierile pentru Ucraina: „Continuarea discuţiilor nu este decât o farsă”

15:04 - Schimbare importantă în Waze. Noua funcție care îi poate ajuta pe șoferi să evite pericolele din trafic

14:53 - O nouă formă de supraveghere la locul de muncă. Inteligența artificială analizează vocea și comportamentul angajaților

14:43 - Reforma administrativă ia startul la Botoșani. Ce avantaje promite Alexandru Stoica pentru comunele care acceptă coma...

HAI România!

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Capcana de la Taipei/Afacerea JensenHuang

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Proiecte speciale