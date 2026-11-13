Ce probleme au mașinile românilor. Concluzia verificărilor RAR

Peste jumătate dintre mașinile verificate tehnic de polițiști și inspectorii Registrului Auto Român (RAR), în perioada 1-8 noiembrie 2026, prezentau deficiențe care le-ar putea pune în pericol siguranța în trafic.

Controalele au avut loc într-o perioadă în care condițiile de circulație se schimbă, iar temperaturile scad, ceea ce face ca starea tehnică a mașinilor să devină și mai importantă pentru siguranța rutieră.

Anvelopele, sistemul de frânare și componentele care asigură stabilitatea vehiculului trebuie verificate înainte de deplasările pe drumuri umede, alunecoase sau acoperite cu zăpadă.

Verificările au fost realizate de polițiștii rutieri împreună cu reprezentanții RAR, care au urmărit identificarea autovehiculelor ce nu îndeplinesc condițiile tehnice pentru circulația pe drumurile publice.

Dintre cele 582 de vehicule cu deficiențe, 90 au fost depistate cu probleme la anvelope. Aceste nereguli pot afecta aderența și capacitatea de frânare, în special atunci când carosabilul este ud sau înghețat.

Acțiunile de control au vizat și transportul public de persoane, inclusiv vehiculele folosite pentru transportul elevilor. Autoritățile urmăresc astfel atât respectarea normelor de siguranță tehnică, cât și prevenirea unor situații în care pasagerii ar putea fi expuși unor riscuri din cauza stării necorespunzătoare a autovehiculelor.

Rezultatele verificărilor arată că problemele tehnice rămân o preocupare importantă pentru siguranța circulației.

Faptul că 582 dintre cele 1.119 vehicule controlate au prezentat deficiențe înseamnă că aproximativ 52% dintre mașinile verificate nu îndeplineau toate condițiile tehnice necesare.

Pentru conducătorii auto, rezultatele controalelor reprezintă un avertisment înaintea sezonului rece. Specialiștii recomandă verificarea periodică a anvelopelor, a frânelor, a luminilor și a instalațiilor de încălzire și dezaburire.

De asemenea, șoferii trebuie să se asigure că anvelopele sunt potrivite sezonului și că au presiunea corespunzătoare.

Autoritățile continuă să atragă atenția asupra importanței întreținerii corespunzătoare a vehiculelor. O defecțiune aparent minoră poate deveni periculoasă în condiții dificile de trafic, iar verificarea mașinii înainte de plecare poate preveni accidente și situații neplăcute pe șosele.