De când riști amendă pentru cauciucurile de vară în România

În fiecare toamnă apare aceeași confuzie: de la ce dată trebuie montate obligatoriu cauciucurile de iarnă? Răspunsul legal este clar și diferit de ceea ce circulă adesea pe internet. În România nu există o dată calendaristică fixă de la care ești obligat să schimbi anvelopele de vară.

Conform OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (art. 102 alin. 1 pct. 28), este interzisă conducerea unui autovehicul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă. Obligația apare exclusiv în funcție de starea carosabilului, nu de luna din an sau de temperatura de afară.

Asta înseamnă că:

poți circula legal cu cauciucuri de vară și în ianuarie, dacă drumul este uscat;

poți primi amendă chiar în octombrie sau noiembrie, dacă ești prins pe un sector acoperit de zăpadă, gheață sau polei.

Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, adică între 9 și 20 de puncte-amendă. De la 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei. Prin urmare, amenda poate ajunge între 1.946,25 lei și 4.325 lei.

În plus, poliția poate reține certificatul de înmatriculare (talonul). Șoferul primește o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație până la echiparea corectă a mașinii.

Legea recunoaște ca anvelope de iarnă pe cele marcate cu M+S, M.S. sau M&S (Mud and Snow). Anvelopele all-season care poartă acest marcaj sunt legale pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei.

Simbolul cu fulg de nea (3PMSF) este un plus de performanță, dar nu este obligatoriu din punct de vedere legal.

Nu te ghidezi după 1 noiembrie sau 1 decembrie. Te ghidezi după starea drumului pe care circuli.

Dacă prognoza anunță ninsoare sau polei pe traseu, mai ales la munte sau pe distanțe lungi, cauciucurile de iarnă (sau all-season cu M+S) devin obligatorii. Altfel, riști nu doar o amendă consistentă, ci și imposibilitatea de a mai circula legal până rezolvi problema.