Cea mai mare greșeală a șoferilor când e ploaie

Când este ploaie, mulți șoferi se gândesc la viteză, distanță de siguranță sau ștergătoare. Puțini însă verifică elementul care contează cel mai mult din punct de vedere tehnic: starea anvelopelor. Anvelopele uzate reprezintă cea mai gravă neglijare legată de mașină pe timp de ploaie.

Anvelopa este singurul punct de contact între vehicul și carosabil. Canalele din profil au rolul esențial de a evacua apa de sub pneu. Atunci când adâncimea profilului scade, această capacitate se reduce puternic.

Limita legală în România este de 1,6 mm, însă specialiștii recomandă schimbarea anvelopelor când profilul ajunge în jurul valorii de 3 mm, mai ales dacă se circulă frecvent pe ploaie.

Diferențele de performanță sunt semnificative. Pe carosabil umed, o anvelopă uzată poate crește distanța de frânare cu peste 50-60% față de una nouă. În plus, riscul de acvaplanare apare la viteze mult mai mici.

În momentul în care roata pierde contactul cu asfaltul, sistemele de siguranță precum ABS sau ESP își pierd din eficiență, pentru că nu mai au pe ce să acționeze.

Mulți șoferi greșesc tocmai aici. Continuă să circule cu anvelope „la limită” doar pentru că încă trec de inspecția tehnică.

Alții schimbă doar roțile de pe puntea față și lasă pe spate un set mai uzat, creând un dezechilibru periculos la frânare pe carosabil ud. Nu în ultimul rând, presiunea greșită agravează situația: o anvelopă subumflată evacuează și mai prost apa.

Desigur, și alte elemente tehnice contează pe ploaie – ștergătoarele uzate reduc vizibilitatea, farurile murdare limitează câmpul vizual, iar plăcuțele de frână uzate prelungesc distanța de oprire. Niciuna însă nu influențează atât de direct aderența și riscul de a pierde controlul mașinii precum profilul anvelopelor.

Verificarea adâncimii profilului rămâne, așadar, cea mai importantă măsură tehnică pe care o poți lua înainte de sezonul ploios. Este o verificare simplă, dar care poate face diferența între o deplasare în siguranță și o situație periculoasă.