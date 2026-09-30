Social

Cea mai mare greșeală a șoferilor când e ploaie

Cea mai mare greșeală a șoferilor când e ploaiefurtuni și ploaie / sursa foto: arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Când este ploaie, mulți șoferi se gândesc la viteză, distanță de siguranță sau ștergătoare. Puțini însă verifică elementul care contează cel mai mult din punct de vedere tehnic: starea anvelopelor. Anvelopele uzate reprezintă cea mai gravă neglijare legată de mașină pe timp de ploaie.

Anvelopele, marea problemă pe ploaie

Anvelopa este singurul punct de contact între vehicul și carosabil. Canalele din profil au rolul esențial de a evacua apa de sub pneu. Atunci când adâncimea profilului scade, această capacitate se reduce puternic.

Limita legală în România este de 1,6 mm, însă specialiștii recomandă schimbarea anvelopelor când profilul ajunge în jurul valorii de 3 mm, mai ales dacă se circulă frecvent pe ploaie.

Diferențele de performanță sunt semnificative. Pe carosabil umed, o anvelopă uzată poate crește distanța de frânare cu peste 50-60% față de una nouă. În plus, riscul de acvaplanare apare la viteze mult mai mici.

Aderența pe ploaie, extrem de importantă

În momentul în care roata pierde contactul cu asfaltul, sistemele de siguranță precum ABS sau ESP își pierd din eficiență, pentru că nu mai au pe ce să acționeze.

cauciucuri, test

Anvelope Sursa Foto: Facebook

Mulți șoferi greșesc tocmai aici. Continuă să circule cu anvelope „la limită” doar pentru că încă trec de inspecția tehnică.

Alții schimbă doar roțile de pe puntea față și lasă pe spate un set mai uzat, creând un dezechilibru periculos la frânare pe carosabil ud. Nu în ultimul rând, presiunea greșită agravează situația: o anvelopă subumflată evacuează și mai prost apa.

Ce alte lucruri e bine să verifici toamna

Desigur, și alte elemente tehnice contează pe ploaie – ștergătoarele uzate reduc vizibilitatea, farurile murdare limitează câmpul vizual, iar plăcuțele de frână uzate prelungesc distanța de oprire. Niciuna însă nu influențează atât de direct aderența și riscul de a pierde controlul mașinii precum profilul anvelopelor.

Verificarea adâncimii profilului rămâne, așadar, cea mai importantă măsură tehnică pe care o poți lua înainte de sezonul ploios. Este o verificare simplă, dar care poate face diferența între o deplasare în siguranță și o situație periculoasă.

Stiri calde

18:35 - Arestarea lui Călin Georgescu și jocurile politice din culise. Ipoteza lansată de Bogdan Comaroni

18:27 - Guvernul adoptă măsuri de urgență în sistemul energetic. Transelectrica poate limita consumul și exporturile de energ...

18:17 - Criza politică pune presiune pe ratingul României. Evaluare decisivă S&P în plin blocaj guvernamental

18:05 - Amenințări la adresa DIICOT după arestarea lui Călin Georgescu. O femeie de 27 de ani a fost internată la Obregia

17:59 - Un bărbat din Giurgiu s-a prezentat băut la examenul auto pentru redobândirea permisului. Sancțiunea primită

17:50 - Moaștele la care s-a rugat Putin ar fi fost pierdute de militari pe front. Biserica Rusă respinge informațiile

HAI România!

De ce ar putea adânci arestarea lui Călin Georgescu diviziunile din societate

De ce ar putea adânci arestarea lui Călin Georgescu diviziunile din societate

Când se vor ieftini carburanții?

Când se vor ieftini carburanții?

Arestarea lui Georgescu: Ipoteza năucitoare din spatele gratiilor. Culisele unui dosar exploziv

Arestarea lui Georgescu: Ipoteza năucitoare din spatele gratiilor. Culisele unui dosar exploziv

Proiecte speciale