Prognoza meteo 19-25 octombrie. ANM anunță schimbări mari de temperatură

Prognoza meteo 19-25 octombrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță variații importante de temperatură în România în perioada 19-25 octombrie. Săptămâna începe cu ploi, vânt puternic și ninsori la munte, unde stratul de zăpadă poate crește cu până la 15 centimetri în noaptea de duminică spre luni. De miercuri, 21 octombrie, vremea se încălzește considerabil, iar maximele pot atinge 26 de grade în vestul țării. Ulterior, ploile revin în majoritatea regiunilor, iar temperaturile scad din nou.

În noaptea de duminică spre luni, norii vor acoperi în special jumătatea estică a României. În restul țării, cerul va fi variabil.

Ploile vor cuprinde Moldova, mare parte din Dobrogea, zone din Muntenia și estul Transilvaniei. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 2-8 litri pe metru pătrat, dar izolat pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat.

La peste 2.000 de metri altitudine va ninge, mai ales în masivele Bucegi și Făgăraș, unde se poate forma un strat de zăpadă de 10-15 centimetri. Vântul va atinge 50-70 km/h în Moldova și în unele zone ale Dobrogei. Pe crestele montane, rafalele pot ajunge la 70-90 km/h.

Minimele nocturne vor fi între 5 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Local, se va forma ceață. În București, sunt prognozate ploi slabe, de aproximativ un litru pe metru pătrat, iar temperatura minimă va fi de 8-9 grade.

Prognoza meteo 19-25 octombrie. Luni, vremea se va menține rece pentru această perioadă în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, unde cerul va fi predominant noros.

Va ploua în Moldova și Dobrogea, precum și în unele zone din Muntenia, Transilvania și Maramureș. Se vor acumula între 2 și 10 litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot trece de 20-30 de litri pe metru pătrat.

Ninsorile vor continua la altitudini mai mari de 2.000 de metri. În Bucegi și Făgăraș, stratul de zăpadă se poate îngroșa cu încă 5-10 centimetri. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h în Moldova și Dobrogea. În sudul Banatului, vestul Olteniei și nord-estul Munteniei sunt estimate rafale de 40-45 km/h, iar la munte pot ajunge la 90 km/h.

Maximele vor fi cuprinse între 9 și 22 de grade, cu temperaturi mai ridicate în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Noaptea, valorile vor coborî la 3-12 grade. În Capitală, termometrele vor indica 18-19 grade ziua și 8-10 grade noaptea. Sunt posibile ploi slabe, cu acumulări de 2-5 litri pe metru pătrat și izolat peste 8 litri.

Marți, meteorologii estimează o încălzire în estul și sud-estul României, dar și în anumite zone din centru. În restul regiunilor, temperaturile nu se vor modifica semnificativ. Ploile vor apărea local în Moldova și estul Transilvaniei. Precipitații sunt posibile și pe suprafețe mai mici în Dobrogea și Muntenia, unde cantitățile de apă pot depăși izolat 5-10 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla în general slab și moderat, dar în sudul Banatului, în timpul nopții, rafalele vor putea ajunge la 40-50 km/h. Temperaturile maxime vor fi între 13 și 22 de grade, iar minimele între 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

În anumite zone vor apărea condiții de ceață dimineața și noaptea. La București, maxima va fi de aproximativ 20 de grade, iar minima de 6-9 grade. Cerul va avea înnorări și sunt posibile precipitații slabe.

Miercuri va fi ziua cu cele mai ridicate temperaturi din această săptămână. Încălzirea se va resimți în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării termometrele vor putea indica până la 26 de grade. La nivel național, maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade.

Cerul va avea înnorări temporare. Ploile sunt prognozate local în jumătatea vestică și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul se va intensifica în Banat, sudul Crișanei, la munte și izolat în Moldova, unde rafalele vor avea viteze de 40-60 km/h.

Minimele vor varia de la 0 grade în estul Transilvaniei până la 14-15 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Pe alocuri se va forma ceață. În București, temperaturile vor ajunge la 21-22 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî la 8-10 grade. Probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Prognoza meteo 19-25 octombrie. Joi, vremea se va schimba din nou. Cerul va fi mai mult acoperit, iar precipitațiile vor apărea temporar în cea mai mare parte a țării. În unele zone, cantitățile de apă vor fi însemnate. La altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte.

Temperaturile vor scădea în vestul, nord-vestul și centrul României, comparativ cu ziua precedentă. Maximele vor fi între 16 și 23 de grade, iar minimele între 6 și 15 grade. Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt prognozate pe litoral.

Vântul va avea unele intensificări în est, sud-vest și la munte. În București, cerul va fi închis și va ploua temporar, cu acumulări de aproximativ 2-6 litri pe metru pătrat. Maxima va fi de 19-20 de grade, iar minima de 10-11 grade.

Prognoza meteo 19-25 octombrie. Vineri, valorile termice vor scădea în majoritatea regiunilor și se vor apropia de mediile obișnuite pentru finalul lunii octombrie. Maximele vor fi, în general, între 14 și 18 grade, iar minimele vor varia între 3 și 11 grade.

Norii vor persista în mai multe zone ale țării, iar ploile vor fi mai probabile în jumătatea estică. În celelalte regiuni, precipitațiile vor fi mai restrânse.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate în est și sud-vest.

În Capitală, temperatura maximă va coborî la 16-17 grade, în timp ce minima va fi de 6-8 grade. Vor fi condiții de ploaie, în special în cursul zilei.

Sâmbătă, temperaturile vor începe să crească în aproape toată țara, iar în multe regiuni valorile vor depăși mediile specifice perioadei. Maximele se vor încadra, în general, între 17 și 20 de grade, iar minimele între 4 și 11 grade.

Cerul va avea înnorări, cu o probabilitate mai ridicată de ploaie în vestul României și la munte.

În zona montană înaltă, precipitațiile se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ninsoare. Vântul va prezenta ușoare intensificări, mai ales pe creste. În București, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 19 grade, iar cea minimă la 7-9 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Ultima zi a săptămânii va avea temperaturi apropiate de cele înregistrate sâmbătă.

În majoritatea regiunilor, maximele se vor situa între 17 și 19 grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 5 și 11 grade.

Meteorologii estimează înnorări și episoade de ploaie în mai multe zone. La altitudini ridicate vor fi posibile precipitații mixte, inclusiv ninsori.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul și estul țării.

Pentru București, ANM estimează o temperatură maximă de aproximativ 18 grade și o minimă de 7-8 grade. Probabilitatea de ploaie și de intensificare a vântului va crește.

În ultimele zile ale intervalului analizat, temperaturile vor avea oscilații de la o regiune la alta, dar se vor menține, în general, în jurul valorilor normale pentru sfârșitul lunii octombrie.

Precipitațiile vor apărea temporar și local, iar probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată.

În București, valorile termice nu vor avea schimbări importante de la o zi la alta, însă sunt prognozate intervale cu ploi.