Cum va fi vremea în București. Prognoza ANM actualizată

Vremea se încălzește ușor în București duminică și luni, 18 și 19 octombrie, când temperaturile vor ajunge la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat maxime de până la 19 grade Celsius, dar și ploi slabe, mai ales în cursul serii și al nopții. Prognoza specială pentru Capitală este valabilă până marți, 20 octombrie, la ora 02:00.

Temperaturile vor crește treptat în București în următoarele două zile, potrivit prognozei publicate de ANM. Deși valorile termice se vor apropia de mediile obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie, cerul va avea înnorări, iar ploile își vor face apariția în ambele zile. Informarea meteorologică acoperă intervalul 18 octombrie, ora 10:00 – 20 octombrie, ora 02:00.

Duminică, temperaturile din Capitală vor înregistra o ușoară creștere față de perioada precedentă. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 17 grade Celsius, valori apropiate de cele normale pentru această dată. Pe parcursul zilei, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Spre seară și în timpul nopții sunt prognozate ploi slabe. Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 1-3 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va coborî până la 8-9 grade Celsius.

Luni, vremea va deveni ușor mai caldă în București, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 18 și 19 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, valorile termice se vor menține în jurul celor specifice acestei perioade din an.

Cerul va avea înnorări, iar temporar sunt așteptate precipitații slabe.

Cantitățile de apă vor fi cuprinse, în general, între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot depăși 8 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul zilei.

Prognoza specială emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru București este valabilă până marți, 20 octombrie, la ora 02:00.

În acest interval, temperaturile vor crește ușor, cu maxime de 16-17 grade duminică și 18-19 grade luni.

Precipitațiile vor fi slabe, însă sunt prognozate în ambele zile. Duminică, ploile sunt așteptate în special seara și noaptea, iar luni pot apărea trecător.