După ce Lucian Viziru a fost criticat pentru transmisiunile live de pe TikTok, în timpul cărora le-a cerut urmăritorilor să îl susțină financiar, au apărut informații și despre situația financiară a fratelui său, Augustin. Actorul este vizat de un proces intentat de o firmă de recuperări, care solicită achitarea unor datorii și a unor costuri suplimentare ce depășesc 25.000 de lei, potrivit Cancan.

Cei doi frați au avut perioade în care s-au bucurat de succes profesional și au obținut venituri importante din proiectele în care au fost implicați, în special din producțiile de televiziune.

După o perioadă îndelungată petrecută departe de lumina reflectoarelor, Lucian Viziru a revenit în România. În ultima perioadă, actorul a început să organizeze transmisiuni live pe TikTok, unde le-a cerut urmăritorilor să îi ofere cadouri virtuale.

Activitatea sa din mediul online a generat comentarii privind situația financiară a actorului, acesta fiind acuzat de unii utilizatori că ar încerca să obțină bani prin intermediul platformei.

Lucian Viziru a răspuns criticilor și a explicat că transmisiunile reprezintă doar unul dintre locurile sale de muncă.

„Dacă vreți să mă susțineți, dați cadouri. Dacă nu vreți, vă uitați pur și simplu, poate dați un like. Nimeni nu vă bagă mâna în buzunar, dar pe mine mă ajută dacă mă susțineți. Este simplu. Mare înjosire. Stați liniștiți că am patru joburi, acesta este al patrulea. Nu e ca și cum o ard doar pe aici. Nu vă convine, dați mai departe și lăsați-mă în pace”, a declarat Lucian Viziru pe TikTok.

Între timp, au apărut informații și despre situația financiară a lui Augustin Viziru. Actorul a ajuns în instanță după ce o societate specializată în recuperarea creanțelor a solicitat obligarea acestuia la plata unor facturi restante.

Potrivit documentelor judiciare, firma reclamantă cere 10.220,60 de lei, reprezentând contravaloarea unor facturi neachitate.

Pe lângă această sumă, societatea a solicitat alte 15.299,94 de lei, bani solicitați drept despăgubiri pentru rezilierea contractelor și echipamente.

Astfel, pretențiile financiare formulate în proces depășesc 25.500 de lei, fără a lua în calcul penalitățile solicitate de reclamantă.

Pretențiile firmei nu se limitează la datoriile și costurile suplimentare menționate în dosar. Reclamanta a cerut și aplicarea unor penalități de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere.

Raportat la debitul principal de 10.220,60 de lei, procentul solicitat ar însemna penalități de peste 50 de lei pe zi, respectiv aproximativ 1.500 de lei pentru o lună.

Potrivit informațiilor din dosar, Augustin Viziru nu a depus documente prin care să își susțină poziția sau să justifice neplata facturilor.

Dosarul nu a ajuns încă la o soluție, după ce cauza a fost transferată de la Judecătoria Sectorului 5 la Judecătoria Sectorului 1, instanța competentă să continue judecarea procesului.

Dacă judecătorii vor admite solicitările firmei de recuperări, iar actorul nu va achita sumele stabilite de instanță, acesta ar putea ajunge în situația de a fi executat silit.