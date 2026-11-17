HAI România! STB mai poate funcționa doar câteva zile cu banii disponibili. Remus Borza cere scumpirea biletelor







Societatea de Transport București (STB) se confruntă cu datorii de miliarde de lei, pierderi acumulate de sute de milioane și un deficit sever de lichidități, susține Remus Borza, reprezentant al consorțiului de administratori judiciari ai companiei. Invitat în emisiunea „Picătura de business”, moderată de Radu Preda, acesta a afirmat că STB își poate finanța activitatea doar pentru trei zile cu disponibilitățile bănești pe care le are în prezent și a argumentat necesitatea majorării tarifului de călătorie.

Remus Borza a spus că societatea are datorii declarate de aproximativ 3 miliarde de lei și creanțe solicitate de 244 de creditori.

„Astăzi când vorbim are datorii de 3 miliarde de lei, creanțe solicitate de 244 de creditori. Noi am admis. Am recunoscut 1,6 miliarde de lei, am recunoscut sub condiție 272 milioane de lei, deci ar fi, hai să spunem, 1,9 miliarde de lei creanțe”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Borza, alte creanțe, în valoare de aproximativ 1,1 miliarde de lei, au fost respinse, urmând ca instanța să aibă ultimul cuvânt.

„Deci plecăm de la un minim 1,9 miliarde de lei datorii. Plecăm de la o pierdere la sfârșitul lunii octombrie de 765 de milioane de lei”, a spus administratorul judiciar.

Problema cea mai urgentă, potrivit lui Remus Borza, este lipsa de lichidități.

„Vorbim de o societate care se confruntă cu un deficit teribil de cashflow, adică o trezorerie netă negativă de 67 de milioane de lei”, a spus acesta. Borza a explicat ce înseamnă situația pentru funcționarea de zi cu zi a companiei. „Cu alte cuvinte, cu disponibilitățile bănești pe care le are în prezent, STB poate să-și finanțeze activitatea trei zile. Asta este situația companiei”, a afirmat acesta.

El a indicat printre cauzele situației actuale managementul companiei, politica tarifară și sistemul de gratuități.

„În primul rând, prostul management, indiscutabil. (...) O subfinanțare a companiei prin politica tarifară și prin politica de gratuități”, a spus Borza.

Administratorul judiciar consideră că actualul tarif de 3 lei pentru o călătorie de 90 de minute nu mai poate fi menținut.

„Nu mai putem accepta un tarif de 3 lei nemodificat, nemajorat din 2021”, a afirmat acesta.

Borza a comparat tariful plătit de călători cu costurile de operare ale transportului public. Potrivit calculelor prezentate de el, costul este de 28 de lei pe kilometru pentru tramvai, 18 lei pentru troleibuz și 14 lei pentru autobuz.

„Astăzi, cetățenii Bucureștiului plătesc 3 lei pe un titlu de călătorie valabil 90 de minute”, a spus Borza. Acesta a explicat că propunerea administratorului judiciar este ca tariful să urce de la 3 la 5 lei. „De ce am cerut 5 lei? E fundamentat. Asta ține cont de suportabilitate. Noi am fundamentat. Mi se pare, cum să spun, o majorare mai mult decât decentă”, a declarat Remus Borza.

Remus Borza a argumentat propunerea prin creșterile de prețuri înregistrate de la ultima majorare a tarifului.

„De la ultima majorare din 2021 și până în prezent am asistat neputincioși (...) la o creștere explozivă a prețurilor utilităților, de energie”, a afirmat acesta. El a dat ca exemple prețul motorinei, al energiei electrice și creșterea salariului minim. „Doar inflația acumulată 2022-2025, fără să punem deloc 2026, înseamnă 51%”, a spus Borza.

Potrivit lui, fără o creștere a veniturilor companiei, investițiile și mentenanța devin dificil de susținut.

„Nu poți să te capitalizezi, nu poți să-ți faci investițiile, mentenanța, modernizarea, nu poți să asiguri acel, până la urmă, confort în trafic, siguranța călătorului cu o subfinanțare acută”, a afirmat acesta.

În discuție a fost abordată și problema gratuităților. Remus Borza a spus că peste 500.000 de pensionari din București beneficiază de gratuitate și a propus introducerea unui plafon de venit până la care facilitatea să fie menținută.

„Rezonabil ar fi să punem un plafon. Am propus 3.000 de lei. Primăria probabil o să opteze pe 3.500 de lei. Până la care să mențină gratuitățile”, a declarat acesta. Borza a vorbit și despre călătorii care nu achită biletul. Potrivit datelor prezentate de el, aproximativ 32% dintre călători nu ar avea titlu de călătorie.

„Biletul e 3 lei. Nici pe ăla nu-l plătim. (...) 32% din călători nu au un titlu de călătorie”, a afirmat Remus Borza.

Administratorul judiciar a mai spus că o altă problemă este întârzierea decontării serviciilor prestate de STB.

„Suntem în anul de grație 2026 (...) noi avem încă facturi neplătite aferente anilor 2018-2019”, a declarat acesta. Remus Borza a dat exemplul serviciilor prestate în 2025. „Noi am prestat un serviciu în 2025, pentru care o să avem o hârtie de decont în decembrie 2026 și banii o să-i primim în 2027 o bună parte și o altă parte în 2028”, a afirmat acesta.

În opinia sa, întârzierile contribuie la dezechilibrul financiar al societății și la acumularea penalităților.